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Определился первый участник Евро-2020 по футболу
Источник материала: Партизан
Бельгия первой отпраздновала выход на Евро-2020.
REUTERS/Francois Lenoir
Сборная Бельгии стала первым участником Евро-2020 по футболу.
Бронзовый призер ЧМ-2018 со счетом 9:0 разгромил на своем поле Сан-Марино. Дублем отличился Ромелу Лукаку, остальные голы забивали семь разных игроков команды.
Тем самым сборная с 21 очком из 21-го возможного и на 11 баллов опережает третий в таблице Кипр за три тура до конца отбора.
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Бельгия первой отпраздновала выход на Евро-2020.
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