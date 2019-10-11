Определился первый участник Евро-2020 по футболу

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Сборная Бельгии стала первым участником Евро-2020 по футболу.





Бронзовый призер ЧМ-2018 со счетом 9:0 разгромил на своем поле Сан-Марино. Дублем отличился Ромелу Лукаку, остальные голы забивали семь разных игроков команды.









Тем самым сборная с 21 очком из 21-го возможного и на 11 баллов опережает третий в таблице Кипр за три тура до конца отбора.



