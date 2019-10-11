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В штаб-квартире ООН отключат свет и отопление из-за нехватки средств

12.10.2019 15:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В штаб-квартире ООН ограничат расход электроэнергии, работу эскалаторов и отопительных систем из-за проблем с финансами, передает РИА «Новости».

О таких мерах распорядился генсек структуры Антониу Гутерреш, пишет ru.oxu.az

Как сообщается, кризис связан с недоплатами государств в бюджет организации.

«Если быть точнее, ситуация с ликвидностью организации с точки зрения доступных наличных средств, является ужасной», — заявили в организации.

Отмечается, что данная ситуация является самым тяжелым кризисом наличности, с каким ООН сталкивалась за последние 10 лет.
 
 
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В штаб-квартире ООН ограничат расход электроэнергии, работу эскалаторов и отопительных систем из-за проблем с финансами, передает РИА «Новости».
 
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