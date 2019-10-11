В штаб-квартире ООН отключат свет и отопление из-за нехватки средств

ru.oxu.az О таких мерах распорядился генсек структуры Антониу Гутерреш, пишет





Как сообщается, кризис связан с недоплатами государств в бюджет организации.





«Если быть точнее, ситуация с ликвидностью организации с точки зрения доступных наличных средств, является ужасной», — заявили в организации.





Отмечается, что данная ситуация является самым тяжелым кризисом наличности, с каким ООН сталкивалась за последние 10 лет.



