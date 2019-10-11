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Евгений Магда: «У Беларуси и Украины сложился «любовный треугольник» с Россией»

12.10.2019 15:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В рамках Форума регионов Беларуси и Украины, который прошел в Житомире, состоялась первая встреча руководителя Беларуси Александра Лукашенко с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Евгений Магда: «У Беларуси и Украины сложился «любовный треугольник» с Россией»
Фото: сайт президента Украины
 Точек соприкосновения у двух стран оказалось предостаточно, но белорусский лидер довольно сдержанно оценил результаты переговоров: «Это было похоже на разбор завалов, которые созданы за последние годы. К сожалению, так случилось, время выбрало нас разгребать эти развалы. Мы сегодня это начали делать». Какие же завалы пришлось разгребать Лукашенко с Зеленским? Об этом и о том, почему белорусско-украинские отношения напоминают качели, «БелГазета» побеседовала с киевским политологом Евгением Магдой.


  Фото: svaboda.org

«ТАК БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ КАЛИТКУ»

- Если товарооборот Украины с Беларусью больше, чем товарооборот Украины с Польшей, то говорить о разборе завалов не приходится. Есть взаимные интересы: не только нефтепродукты, но и военно-техническое сотрудничество, продукты питания, легкая промышленность - на самом деле номенклатура белорусско-украинской торговли довольно большая.

Я вижу разбор завалов в политическом плане. 7 сентября из России в Украину вернулся Павел Гриб, которого похитили в Гомеле в августе 2017г., сейчас поменяли Павла Шаройко на Юрия Политику - сняты персонализированные вопросы, связанные с гражданами наших стран. Думаю, на самом деле это не завалы, а такие соседские отношения: когда два участка примыкают другу к другу, то часто на общей меже может валяться мусор, ненужные вещи, часто именно через эту часть, которая соединяет два участка, соседи ходят друг к другу - так быстрее, чем через калитку. Не хотел бы, чтобы мое сравнение указывало на состояние дел на белорусско-украинской границе: здесь все достаточно спокойно. А некоторые итерации со стороны руководителей белорусской пограничной службы все-таки носят политическую подоплеку, а не предметную.

- Можно ли сегодня, после встречи двух президентов, говорить о том, что политические шероховатости или недоразумения устранены?

- В политическом плане у нас есть одна простая особенность: мы движемся в разных направлениях. Официально. Но при этом Украина и Беларусь являются членами Восточного партнерства - и это нас объединяет, и мы являемся соседями - у нас тысячи километров общей границы. В этом плане Украина и Беларусь не уникальны. Основа нашего сотрудничества - думаю, умение поставить общие интересы в общий фокус видения.

Александр Лукашенко поднял вопрос ракетной программы. И это, кстати, очень интересная тема: в Украине есть технологии, Беларусь, судя по «Полонезу», тоже работает в этом направлении. Почему обе страны стремятся к сотрудничеству в сфере ракетостроения? Распался Договор о ракетах средней и меньшей дальности, и стремящаяся в НАТО Украина, и член ОДКБ Беларусь должны беспокоиться о своей безопасности.

 

«ОТНОШЕНИЯ НАПОМИНАЮТ КАЧЕЛИ»

- Думаю, в Минске делают немало выводов из происходящего в Украине. Другое дело, что не все выводы публичны. В парадигме «Украина движется в НАТО, Беларусь состоит в ОДКБ» сложно сотрудничать в военно-технической сфере. Но с другой стороны, ведь существует военно-техническое сотрудничество России и Франции, например, или России с Турцией. В этом плане нет никакой уникальности, нужна только политическая воля и осознание того, как это будет работать. И тот факт, что Беларусь выслала российского дипломата (не думаю, что это сделано специально под Форум регионов Беларуси и Украины), считаю, свидетельствует о потенциале сотрудничества.

На самом деле белорусско-украинские отношения напоминают качели: мы все время качаемся то сильнее, то слабее…

- На встрече в Житомире стороны продемонстрировали политическую волю к тому же военно-техническому сотрудничеству?

- Мы понимаем, что сотрудничество в военной сфере не обсуждается. Но рассчитывать, что два президента встречались в рамках форума, который должен стать традиционным, только для того, чтобы обсудить поставки белорусской картошки (в Украине она стала дорогой из-за неурожая), как минимум наивно. По крайней мере для Лукашенко в его статусе 25-летнего президента, его заинтересованности в постоянном маневрировании и уворачивании от объятий Москвы, думаю, это абсолютно очевидный факт и очевидная необходимость.

- Можно ли первую встречу двух руководителей назвать прорывной?

- Украинско-белорусские отношения не находятся в неком загоне, чтобы говорить о совершении прорыва любой ценой. Товарооборот между нашими странами три последние года стабильно рос, взаимные интересы существуют. Факт, что «Белавиа» солидно обогатилась, но это не претензия, как говорится, ничего личного - чистый бизнес. Не думаю, что двусторонним отношениям нужен прорыв, просто нужно поддерживать позитивную динамику. Сила любого государства состоит в том, чтобы во внешней политике оно проводило последовательную политику, независимо от персоналий, человека, стоящего у штурвала.

 

«СИГНАЛЫ НЕ ТОЛЬКО КИЕВУ И МОСКВЕ»

- Остались ли между двумя руководителями недоговоренности, которые омрачают или могут омрачить двусторонние отношения?

- У нас сложился «любовный треугольник» с Россией. Беларусь будет внимательно следить за попытками мирного урегулирования на Донбассе, а Украина в силу отношения значительной части истеблишмента к Александру Лукашенко как к непреклонному союзнику России, будет следить за развитием событий в этом направлении. От этого никуда не деться: большое и агрессивное государство, которое является нашим общим соседом, а в случае с Беларусью - и стратегическим союзником, ревниво относится к любым проявлениям белорусско-украинских отношений. Когда Лукашенко говорит, что большие страны не дадут Беларуси и Украине тесно дружить, думаю, имеет в виду не только Европейский союз. Хотя неприлет Федерики Могерини в Минск и срыв заседания министров иностранных дел стран - участниц Восточного партнерства стали для Лукашенко поводом послать сигналы не только Киеву и Москве, но и Вашингтону и Брюсселю.

- Какое впечатление на вас произвели шуточки-прибауточки, которыми пытались обмениваться на форуме Лукашенко с Зеленским?

- Лукашенко пытался вести себя как наставник. Знаете, Александр Григорьевич как наставник молодого украинского президента. А с другой стороны, у господина Зеленского есть большой опыт общения с президентами еще до избрания на должность. Рабочие моменты, рабочая атмосфера.

Надо понимать, что между ними нет языкового барьера. Я могу представить подобную ситуацию практически с любым постсоветским президентом, но не могу представить ее, например, в общении между Зеленским и Макроном, или в общении Лукашенко с Анджеем Дудой, где присутствует языковой барьер. Ничего крамольного в том я не увидел.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В рамках Форума регионов Беларуси и Украины, который прошел в Житомире, состоялась первая встреча руководителя Беларуси Александра Лукашенко с президентом...
 
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