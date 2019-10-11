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Своя команда: 10 самых богатых владельцев спортивных команд
Источник материала: Партизан
В 2019 г. Forbes насчитал в мире 2153 миллиардера, оценив их совокупное состояние в $8,7 трлн.
Роман Абрамович
Второй раз за 10 лет число миллиардеров и их суммарное богатство сократилось — на 55 человек и $400 млрд соответственно, пишет
Однако для владельцев спортивных команд год сложился удачнее: в топ-20 самых богатых лишь шестеро стали беднее.
Ниже мы расскажем о 10 самых богатых владельцах спортивных команд.
1. Мукеш Амбани
Страна: Индия
Место в общем рейтинге: 13
Состояние: $50 млрд
Команда: «Мумбаи Индианс» (крикет)
2. Стив Балмер
Страна: США
Место в общем рейтинге: 19
Состояние: $41,2 млрд
Команда: «Лос-Анджелес Клипперс» (баскетбол)
3. Алексей Мордашов
Страна: Россия
Место в общем рейтинге: 48
Состояние: $20,5 млрд
Команда: «Северсталь (Череповец)» (хоккей)
4. Дитрих Матешиц
Страна: Австрия
Место в общем рейтинге: 53
Состояние: $18,9 млрд
Команды: «Нью-Йорк Ред Буллз», «РБ Лейпциг» (футбол), «Ред Булл Рейсинг» («Формула-1») и другие
5. Хассо Платтнер
Страна: Германия
Место в общем рейтинге: 94
Состояние: $13,5 млрд
Команда: «Сан-Хосе Шаркс» (хоккей)
6. Роман Абрамович
Страна: Россия
Место в общем рейтинге: 107
Состояние: $12,4 млрд
Команда: «Челси» (футбол)
7. Джим Рэтклифф
Страна: Великобритания
Место в общем рейтинге: 110
Состояние: $12,1 млрд
Команда: «Тим Скай» (велоспорт)
8. Дэвид Теппер
Страна: США
Место в общем рейтинге: 118
Состояние: $11,6 млрд
Команда: «Каролина Пантерс» (американский футбол)
9. Филип Аншутц
Страна: США
Место в общем рейтинге: 128
Состояние: $10,9 млрд
Команды: «Лос-Анджелес Кингс» (хоккей), «Лос-Анджелес Гэлэкси
10. Михаил Прохоров
Страна: Россия
Место в общем рейтинге: 139
Состояние: $9,8 млрд
Команда: «Бруклин Нетс» Нью-Йорк (баскетбол)
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В 2019 г. Forbes насчитал в мире 2153 миллиардера, оценив их совокупное состояние в $8,7 трлн.
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