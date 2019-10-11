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Своя команда: 10 самых богатых владельцев спортивных команд

12.10.2019 15:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В 2019 г. Forbes насчитал в мире 2153 миллиардера, оценив их совокупное состояние в $8,7 трлн.

Своя команда: 10 самых богатых владельцев спортивных команд
Роман Абрамович
 Второй раз за 10 лет число миллиардеров и их суммарное богатство сократилось — на 55 человек и $400 млрд соответственно, пишет ru.oxu.az
Однако для владельцев спортивных команд год сложился удачнее: в топ-20 самых богатых лишь шестеро стали беднее.

Ниже мы расскажем о 10 самых богатых владельцах спортивных команд.

1. Мукеш Амбани

Страна: Индия

Место в общем рейтинге: 13

Состояние: $50 млрд

Команда: «Мумбаи Индианс» (крикет)

2. Стив Балмер


Страна: США

Место в общем рейтинге: 19

Состояние: $41,2 млрд

Команда: «Лос-Анджелес Клипперс» (баскетбол)


3. Алексей Мордашов

Страна: Россия

Место в общем рейтинге: 48

Состояние: $20,5 млрд

Команда: «Северсталь (Череповец)» (хоккей)


4. Дитрих Матешиц



Страна: Австрия

Место в общем рейтинге: 53

Состояние: $18,9 млрд

Команды: «Нью-Йорк Ред Буллз», «РБ Лейпциг» (футбол), «Ред Булл Рейсинг» («Формула-1») и другие


5. Хассо Платтнер

Страна: Германия

Место в общем рейтинге: 94

Состояние: $13,5 млрд

Команда: «Сан-Хосе Шаркс» (хоккей)


6. Роман Абрамович

Страна: Россия

Место в общем рейтинге: 107

Состояние: $12,4 млрд

Команда: «Челси» (футбол)


7. Джим Рэтклифф


Страна: Великобритания

Место в общем рейтинге: 110

Состояние: $12,1 млрд

Команда: «Тим Скай» (велоспорт)


8. Дэвид Теппер

Страна: США

Место в общем рейтинге: 118

Состояние: $11,6 млрд

Команда: «Каролина Пантерс» (американский футбол)


9. Филип Аншутц

Страна: США

Место в общем рейтинге: 128

Состояние: $10,9 млрд

Команды: «Лос-Анджелес Кингс» (хоккей), «Лос-Анджелес Гэлэкси


10. Михаил Прохоров



Страна: Россия

Место в общем рейтинге: 139

Состояние: $9,8 млрд

Команда: «Бруклин Нетс» Нью-Йорк (баскетбол)
 
 
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В 2019 г. Forbes насчитал в мире 2153 миллиардера, оценив их совокупное состояние в $8,7 трлн.
 
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