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В Беларусь пришел еще один российский жесткий дискаунтер
Источник материала: Партизан
Российская розничная сеть «Доброцен» пришла в Беларусь. Свой первый магазин-склад она открыла в Бобруйске. В планах на этот год значится открытие еще двух торговых объектов, в 2020 году сеть хотят расширить на 6−10 магазинов.
Фото: Александр Чугуев
Сеть «Доброцен» развивается в России с августа 2016-го и насчитывает 150 магазинов. Ее владелец — российский бизнесмен Вадим Терещенко.
Формат торговых точек — магазин-склад средней площадью 1000 квадратных метров, то есть все товары выкладываются на стеллажи в три яруса, плюс есть паллетная выкладка. У «Доброцена» нет как таковых складов в магазинах, и это позволяет держать большой товарный запас непосредственно в зале, снижает расходы на торговое оборудование. Поскольку нет поштучной выкладки товаров на полки, то ритейлер может минимизировать количество персонала. Проще говоря — это формат жесткого дискаунтера. Что это такое, в 2018 году белорусам продемонстрировал другой российский ритейлер — «Светофор».
Фото: Александр Чугуев
«Доброцен» начал поход в Беларусь с Бобруйска, где уже обосновались два «Светофора». Площадь нового магазина — около 800 квадратных метров. Ассортиментный перечень насчитывает более тысячи наименований товаров.
— Наше развитие в России идет очень стремительно. Мы все больше и больше завоевываем регионы нашей страны, и вполне закономерно, что выходим на новые для нас территории и страны. Почему Беларусь? Хороший вопрос. Для нас белорусские граждане — это близкие по духу люди. Мы являемся братскими народами, наши особенности менталитета очень схожи, а Республика Беларусь для нас является дружеским государственным партнером, —
На сайте «Доброцена» говорится, что сеть делает ставку «на товары российских производителей, которые не тратят огромные бюджеты на раскрутку, поэтому цена на их молоко или колбасу значительно ниже, чем у федеральных брендов, а качество зачастую даже лучше».
Однако в сети уверяют, что в белорусских магазинах не будет засилья российских товаров.
— Большая часть ассортимента будет белорусского производства. Мы соответствуем всем нормативам, установленным в Республике Беларусь, — пояснила Прошкина.
«Доброцен» планирует открывать магазины площадью 700−1000 квадратных метров во всех областях Беларуси. До конца года ритейлер думает создать еще два магазина.
— В 2020 году мы планируем прирасти на 6−10 магазинов. Но существует сложность с прогнозом открытий, так как мы сталкиваемся с определенными трудностями в поиске новых площадок, которые устраивают по цене, качеству и уровню наших требований. Скорость нашего развития зависит не только от нашего желания, но и от предложений на рынке недвижимости, — сказала Александра Прошкина.
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Российская розничная сеть «Доброцен» пришла в Беларусь. Свой первый магазин-склад она открыла в Бобруйске. В планах на этот год значится открытие еще двух торговых...
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