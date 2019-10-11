|
«АвтоВАЗ» начал продажи Granta, Largus и XRay в новом исполнении #Club
Источник материала: Tut.by
«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж в России Granta, Largus и XRay в лимитированной версии
Новая версия седана и литфбека Granta, универсала Largus и хэтчбека XRay выполнена на базе комплектации Comfort, но в оснащении появились элементы топ-версии Luxe. Все машины серии от стандартных версий отличаются шильдиками #Club на задней двери, иной обивкой сидений с вышитым названием серии с оранжевым хэштегом, двухцветными колесными дисками и черными корпусами наружных зеркал.
Как отмечают на «АвтоВАЗе», дополнительное оборудование в лимитированной серии предлагается по «особо выгодной цене» — доплата за него составляет от 230 до 390 долларов в пересчете по текущему курсу.
У Granta #Club в «базе» заявлены обогрев сидений, кондиционер, обогрев ветрового стекла, датчики парковки, хромированная отделка рычага коробки передач, черные глянцевые вставки на рулевом колесе и 15-дюймовые легкосплавные колесные диски. Под капотом такой Granta — двигатели 1.6 мощностью 87, 98 и 106 лошадиных сил. Стартовая стоимость седана и лифтбэка Granta #Club в России — 543 900 рублей (8400 долларов) и 558 900 рублей (8700 долларов) соответственно.
Специальное исполнение XRay #Club предусматривает наличие климат-контроля, обогрева ветрового стекла, датчиков дождя и света, парктроника, глубокую тонировку стекол и 16-дюймовые легкосплавные диски. Двигатели — объемом 1,6 л (106 л.с.) с механической коробкой и 1,8 л (122 л.с.) с «механикой» или «роботом». Стоимость автомобиля — от 737 900 рублей (11 490 долларов).
Largus в «клубном» исполнении доступен со 106-сильным двигателем 1.6 в паре с «механикой», а из особенностей оснащения — парктроник, тонировка задних стекол и 16-дюймовые легкосплавные диски. Цены стартуют от 707 900 рублей (11 тысяч долларов).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж в России Granta, Largus и XRay в комплектации #Club с новыми элементами экстерьера и интерьера и расширенным набором оборудования.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)