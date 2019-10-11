В Кобринском районе погибли два человека. VW Golf съехал в кювет и опрокинулся

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации сегодня, 12 октября 2019 года примерно в 13 часов 52 минуты на 21 километре автодороги «Кобрин-Заужовье» в Кобринском районе произошло ДТП, в результате которого автомобиль «Фольксваген Гольф» съехал в кювет и, опрокинувшись, ударился о придорожное дерево.





В результате происшествия водитель и пассажир от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Еще трое детей и женщина, находившиеся в автомобиле, госпитализированы бригадой скорой помощи.

В момент ДТП все лица, находившиеся в автомобиле, не были пристегнуты.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.