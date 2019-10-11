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Байкеры проехали колонной по Бресту и закрыли сезон-2019
12.10.2019 17:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Мотоциклисты собрались на своём традиционном месте - парковке у ледового дворца в Бресте.
Сегодня, 12 октября 2019 года проходит закрытие сезона, в связи с этим мероприятием по городу проехала колонна байкеров.
Смотрите фото- и видеорепортаж как это было.
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Мотоциклисты собрались на своём традиционном месте - парковке у ледового дворца в Бресте. Сегодня, 12 октября 2019 года проходит закрытие сезона, в связи с этим...
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