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Байкеры проехали колонной по Бресту и закрыли сезон-2019

12.10.2019 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мотоциклисты собрались на своём традиционном месте - парковке у ледового дворца в Бресте.

Байкеры проехали колонной по Бресту и закрыли сезон-2019

Сегодня, 12 октября 2019 года проходит закрытие сезона, в связи с этим мероприятием по городу проехала колонна байкеров.

Байкеры проехали колонной по Бресту и закрыли сезон-2019

Смотрите фото- и видеорепортаж как это было.

 
Теги: Брест
 
 
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  Мотоциклисты собрались на своём традиционном месте - парковке у ледового дворца в Бресте. Сегодня, 12 октября 2019 года проходит закрытие сезона, в связи с этим...
 
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