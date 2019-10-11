Байкеры проехали колонной по Бресту и закрыли сезон-2019

Источник материала: Виртуальный Брест

Мотоциклисты собрались на своём традиционном месте - парковке у ледового дворца в Бресте.





Сегодня, 12 октября 2019 года проходит закрытие сезона, в связи с этим мероприятием по городу проехала колонна байкеров.





Смотрите фото- и видеорепортаж как это было.