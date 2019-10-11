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На областные «Дажынкі-2019» в Борисов приехали 15 тысяч гостей

12.10.2019 16:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На областные «Дажынкі-2019» в Борисов пригласили 15 тысяч гостей. Основные торжества – на «Борисов-Арене». Здесь проходит большой концерт и награждение лучших участников жатвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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На областные «Дажынкі-2019» в Борисов приехали 15 тысяч гостей

Отметим, что тысячный намолот в этом сезоне превзошли 665 экипажей, есть и шесть трехтысячников. Самый весомый каравай собран на полях Слуцкого, Минского и Несвижского районов.

Сейчас центр празднований – не только «Борисов-Арена». На улицах развернулась выставка-ярмарка, работают творческие площадки и город мастеров.

На областные «Дажынкі-2019» в Борисов приехали 15 тысяч гостей

На областные «Дажынкі-2019» в Борисов приехали 15 тысяч гостей

На областные «Дажынкі-2019» в Борисов приехали 15 тысяч гостей

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Новости Беларуси. На областные «Дажынкі-2019» в Борисов пригласили 15 тысяч гостей. Основные торжества – на «Борисов-Арене». Здесь проходит большой концерт и...
 
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