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На областные «Дажынкі-2019» в Борисов приехали 15 тысяч гостей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На областные «Дажынкі-2019» в Борисов пригласили 15 тысяч гостей. Основные торжества – на «Борисов-Арене». Здесь проходит большой концерт и награждение лучших участников жатвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отметим, что тысячный намолот в этом сезоне превзошли 665 экипажей, есть и шесть трехтысячников. Самый весомый каравай собран на полях Слуцкого, Минского и Несвижского районов.
Сейчас центр празднований – не только «Борисов-Арена». На улицах развернулась выставка-ярмарка, работают творческие площадки и город мастеров.
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Новости Беларуси. На областные «Дажынкі-2019» в Борисов пригласили 15 тысяч гостей. Основные торжества – на «Борисов-Арене». Здесь проходит большой концерт и...
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