На областные «Дажынкі-2019» в Борисов приехали 15 тысяч гостей

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На областные «Дажынкі-2019» в Борисов пригласили 15 тысяч гостей. Основные торжества – на «Борисов-Арене». Здесь проходит большой концерт и награждение лучших участников жатвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии – настоящие герои нашего времени. Президент Беларуси направил приветствие участникам фестиваля-ярмарки «Дажынкі»





Отметим, что тысячный намолот в этом сезоне превзошли 665 экипажей, есть и шесть трехтысячников. Самый весомый каравай собран на полях Слуцкого, Минского и Несвижского районов.

Сейчас центр празднований – не только «Борисов-Арена». На улицах развернулась выставка-ярмарка, работают творческие площадки и город мастеров.











