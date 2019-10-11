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Под Кобрином в аварии погибли два человека, ещё четверо – в больнице

12.10.2019 16:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 октября около двух часов дня в Кобринском районе в аварии погибли два человека.

Как сообщает Следственный комитет, Volkswagen Golf ехал по дороге Кобрин – Заужовье. На 21 км произошло ДТП, в результате чего машину отбросило в кювет, затем она перевернулась и ударилась о дерево.

В происшествии погибли водитель и пассажир. Трое детей и женщина, находившиеся в транспортном средстве, были госпитализированы.

Отмечается, что находившиеся в машине люди не были пристёгнуты. На месте происшествия работает СОГ, устанавливаются детали случившегося.

На неделе в Минске произошло серьёзное ДТП с участием трёх легковушек.

В аварии погиб водитель одной из машин – здесь подробности.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 12 октября около двух часов дня в Кобринском районе в аварии погибли два человека. Как сообщает Следственный комитет, Volkswagen Golf ехал по дороге...
 
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