|
Под Кобрином в аварии погибли два человека, ещё четверо – в больнице
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 12 октября около двух часов дня в Кобринском районе в аварии погибли два человека.
Как
В происшествии погибли водитель и пассажир. Трое детей и женщина, находившиеся в транспортном средстве, были госпитализированы.
Отмечается, что находившиеся в машине люди не были пристёгнуты. На месте происшествия работает СОГ, устанавливаются детали случившегося.
На неделе в Минске произошло серьёзное ДТП с участием трёх легковушек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 12 октября около двух часов дня в Кобринском районе в аварии погибли два человека. Как сообщает Следственный комитет, Volkswagen Golf ехал по дороге...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)