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Мелодии, любимые всеми. В центре Гродно музыкальные коллективы пограничников устроили парад оркестров

12.10.2019 16:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 октября в Гродно праздничное настроение создавал парад оркестров. Музыкальные коллективы пограничников прошли маршем по центральной пешеходной улице Советской и устроили дефиле на брусчатке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мелодии, любимые всеми. В центре Гродно музыкальные коллективы пограничников устроили парад оркестров

Мелодии, любимые всеми. В центре Гродно музыкальные коллективы пограничников устроили парад оркестров

Мелодии, любимые всеми. В центре Гродно музыкальные коллективы пограничников устроили парад оркестров

Буквально с первых аккордов прохожие узнавали всеми любимые мелодии из советских фильмов «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Человек-амфибия», «Неуловимые мстители». Дополнили программу популярные мировые хиты, песни из военных кинолент и наша белорусская «Купалинка». Все в исполнении оркестров из Гродно, Сморгони, Лиды, а также ансамбля пограничной службы Беларуси.

Таким громким незабываемым представлением военнослужащие со всем городом отметили 75 лет со дня образования Гродненской пограничной группы.

Мелодии, любимые всеми. В центре Гродно музыкальные коллективы пограничников устроили парад оркестров

Роман Айсберг, житель Гродно:
Всё супер, всё очень классно! Музыка красивая, оркестр, оружие. Там еще металлоискатели лежат.

Мелодии, любимые всеми. В центре Гродно музыкальные коллективы пограничников устроили парад оркестров

Сергей Полчобот, начальник ансамбля – главный военный дирижер пограничной службы Беларуси:
Мы с нашим дефиле выступаем и за границей, и в нашей стране. И всегда зрители нас тепло принимают.

Я сам из Гродно, мне вдвойне приятно. Здесь мои родители, моя сестра присутствуют.

Мелодии, любимые всеми. В центре Гродно музыкальные коллективы пограничников устроили парад оркестров

В центре города развернули выставку современного снаряжения пограничников, показали и образцы вооружения. Особый восторг у зрителей вызвали показательные выступления кинологов с братьями нашими меньшими. Эти безукоризненно дрессированные овчарки ежедневно несут службу на границе.

Мелодии, любимые всеми. В центре Гродно музыкальные коллективы пограничников устроили парад оркестров

Мелодии, любимые всеми. В центре Гродно музыкальные коллективы пограничников устроили парад оркестров

Люди в материале: Сергей Полчобот
 
Теги: Гродно
 
 
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