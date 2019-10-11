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Мелодии, любимые всеми. В центре Гродно музыкальные коллективы пограничников устроили парад оркестров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 12 октября в Гродно праздничное настроение создавал парад оркестров. Музыкальные коллективы пограничников прошли маршем по центральной пешеходной улице Советской и устроили дефиле на брусчатке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Буквально с первых аккордов прохожие узнавали всеми любимые мелодии из советских фильмов «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Человек-амфибия», «Неуловимые мстители». Дополнили программу популярные мировые хиты, песни из военных кинолент и наша белорусская «Купалинка». Все в исполнении оркестров из Гродно, Сморгони, Лиды, а также ансамбля пограничной службы Беларуси.
Таким громким незабываемым представлением военнослужащие со всем городом отметили 75 лет со дня образования Гродненской пограничной группы.
Роман Айсберг, житель Гродно:
Сергей Полчобот, начальник ансамбля – главный военный дирижер пограничной службы Беларуси:
Я сам из Гродно, мне вдвойне приятно. Здесь мои родители, моя сестра присутствуют.
В центре города развернули выставку современного снаряжения пограничников, показали и образцы вооружения. Особый восторг у зрителей вызвали показательные выступления кинологов с братьями нашими меньшими. Эти безукоризненно дрессированные овчарки ежедневно несут службу на границе.
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Мелодии, любимые всеми. В центре Гродно музыкальные коллективы пограничников устроили парад оркестров
Новости Беларуси. 12 октября в Гродно праздничное настроение создавал парад оркестров. Музыкальные коллективы пограничников прошли маршем по центральной...
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