В Сморгонском районе при столкновении с иномаркой погиб велосипедист

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 октября около половины десятого вечера вблизи деревни Медрики Сморгонского района погиб велосипедист.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, Great Wall Hover двигался по дороге Островец – Тракели – Солы. При встречном разъезде с 52-летним велосипедистом автомобиль травмировал мужчину. От полученных телесных повреждений гражданин погиб на месте.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Отмечается, что велосипед был оборудован катафотами, а одежда имела вставки из световозвращающих элементов.

Выясняются причины аварии, проверяется место, где двигался велосипедист в момент ДТП.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

На прошлой неделе в Пинске велосипедист попал под поезд.