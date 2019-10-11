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В Сморгонском районе при столкновении с иномаркой погиб велосипедист
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 12 октября около половины десятого вечера вблизи деревни Медрики Сморгонского района погиб велосипедист.
Как
Отмечается, что велосипед был оборудован катафотами, а одежда имела вставки из световозвращающих элементов.
Выясняются причины аварии, проверяется место, где двигался велосипедист в момент ДТП.
На прошлой неделе в Пинске велосипедист попал под поезд.
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Новости Беларуси. 12 октября около половины десятого вечера вблизи деревни Медрики Сморгонского района погиб велосипедист. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского...
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