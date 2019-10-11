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В немецком Гёттингене эвакуируют тысячи жителей из-за найденной бомбы времён Второй мировой
Источник материала: СТВ
Новости Германии. В Германии эвакуируют часть населения города Гёттинген, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – опасная находка – бомба Второй мировой войны.
Место, где ее случайно раскопали строители, оцеплено полицией. Не работает железнодорожный вокзал, закрыто и воздушное пространство над городом. Саперы приступят к обезвреживанию бомбы, как только полностью завершится эвакуация местных жителей.
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Новости Германии. В Германии эвакуируют часть населения города Гёттинген, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – опасная находка – бомба Второй...
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