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«Ощущение того, что ты на своём месте». Актриса из «Сватов» рассказала о своём призвании

12.10.2019 15:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Российская актриса Людмила Артемьева рассказала о том, что чувствует себя на своём месте.

Артистка считает, что её здорово выручили сериалы. Именно благодаря им Артемьева обрела популярность. Людмила заметила, что хоть она и не ходит по «каннским дорожкам», у неё всё же есть подходящие платья для подобных мероприятий. Впрочем, этот вопрос не сильно заботит актрису.

«Понимаете... есть такое понятие — ощущение того, что ты на своём месте. Я никогда не стремилась сыграть роль Офелии. Но, собственно говоря, и других каких-то ролей особо не ждала», – написала Артемьева на своей странице в Instagram.

«Ощущение того, что ты на своём месте». Актриса из «Сватов» рассказала о своём призвании
Фото: instagram.com/liudmilartemyeva

Людмила Артемьева известна по многим сериалам, но наибольшую популярность есть принесли «Сваты». Ранее актриса рассказывала, что многим кажется, будто она играет там саму себя.

«Такую роль, как Ольга, я не играла давно» (здесь подробнее).

Люди в материале: Людмила Артемьева
 
 
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Новости России. Российская актриса Людмила Артемьева рассказала о том, что чувствует себя на своём месте. Артистка считает, что её здорово выручили сериалы. Именно...
 
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