«Это грозило мне полной потерей слуха». Фадеев жалуется на один из лучших отелей Минска

Источник материала: Tut.by

За день до концерта в Минске композитор и продюсер Максим Фадеев пожаловался , что может полностью потерять слух из-за инцидента в пятизвездочном отеле Marriott, где остановился исполнитель и его команда. Причиной конфликта стала учебная пожарная сигнализация. По словам Фадеева, такие громкие звуки для него «губительны».



Фото предоставлено пресс-службой Максима Фадеева

Несколько часов назад Максим пожаловался на проблемы со слухом после активации противопожарной сирены в отеле Marriott. У себя в Instagram он рассказал о «неприятной ситуации, которая в корне поменяла планы на день»:

— Наша команда была проинформирована о намечающейся пожарной тревоге. Мы попросили не включать ее, так как речь шла лишь о внутреннем обучении, и гореть по-настоящему никто не собирался, однако договориться не удалось.

По словам продюсера, в отеле его не предупредили о точном времени включения сирен, чтобы он смог надеть специальные беруши. Максим комментирует:

— Столь громкие звуки для меня буквально губительны, и мы попросили предупредить нас заранее о точном времени планируемой сигнализации. Тем не менее, через 15 минут пожарную тревогу врубили снова, гораздо громче прежнего и без какого-либо предупреждения в этот раз. Мне пришлось в экстренном порядке покидать гостиницу с огромным риском для здоровья. Происходящее грозило мне полной потерей слуха! Надеюсь, что таблетки позволят мне полностью восстановиться.

Кстати, одним из условий райдера Фадеева было то, что номер должен находиться в самом тихом месте гостиницы. Почему музыкант не мог провести это время вне отеля, в посте не сообщается.



Фото предоставлено пресс-службой Максима Фадеева

AFISHA.TUT.BY связалась с представителями отеля. Татьяна, дежурный менеджер, ответила:

— К сожалению, в данный момент мы не можем дать никаких комментариев.

Официальный комментарий отель пообещал выслать в понедельник. Следите за новостями, мы его опубликуем.

Напомним, что 51-летний Максим Фадеев долгое время не выступал на сцене. В 38 лет артист потерял слух, но благодаря современной медицине и технологиям смог выступать снова. Специально под Максима изобрели аппарат, который позволил ему давать концерты с минимальными рисками для здоровья. Если говорить простым языком, на сцене Максим «слышит» костями собственного черепа, по которым проходят вибрации. Он наблюдает за световыми индикаторами, указывающими верный темп. При этом он играет на инструменте.

Концерт Максима Фадеева пройдет в Минске уже через несколько часов. Когда: 12 октября, 19.00. Где: « Минск-Арена ». Сколько: от 55 до 300 рублей (+комиссия). КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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