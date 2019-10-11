ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Это грозило мне полной потерей слуха». Фадеев жалуется на один из лучших отелей Минска

12.10.2019 17:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

За день до концерта в Минске композитор и продюсер Максим Фадеев пожаловался, что может полностью потерять слух из-за инцидента в пятизвездочном отеле Marriott, где остановился исполнитель и его команда. Причиной конфликта стала учебная пожарная сигнализация. По словам Фадеева, такие громкие звуки для него «губительны».


Фото предоставлено пресс-службой Максима Фадеева

Несколько часов назад Максим пожаловался на проблемы со слухом после активации противопожарной сирены в отеле Marriott. У себя в Instagram он рассказал о «неприятной ситуации, которая в корне поменяла планы на день»:

— Наша команда была проинформирована о намечающейся пожарной тревоге. Мы попросили не включать ее, так как речь шла лишь о внутреннем обучении, и гореть по-настоящему никто не собирался, однако договориться не удалось.

По словам продюсера, в отеле его не предупредили о точном времени включения сирен, чтобы он смог надеть специальные беруши. Максим комментирует:

— Столь громкие звуки для меня буквально губительны, и мы попросили предупредить нас заранее о точном времени планируемой сигнализации. Тем не менее, через 15 минут пожарную тревогу врубили снова, гораздо громче прежнего и без какого-либо предупреждения в этот раз. Мне пришлось в экстренном порядке покидать гостиницу с огромным риском для здоровья. Происходящее грозило мне полной потерей слуха! Надеюсь, что таблетки позволят мне полностью восстановиться.

Кстати, одним из условий райдера Фадеева было то, что номер должен находиться в самом тихом месте гостиницы. Почему музыкант не мог провести это время вне отеля, в посте не сообщается.


Фото предоставлено пресс-службой Максима Фадеева

AFISHA.TUT.BY связалась с представителями отеля. Татьяна, дежурный менеджер, ответила:

— К сожалению, в данный момент мы не можем дать никаких комментариев.

Официальный комментарий отель пообещал выслать в понедельник. Следите за новостями, мы его опубликуем.

Напомним, что 51-летний Максим Фадеев долгое время не выступал на сцене. В 38 лет артист потерял слух, но благодаря современной медицине и технологиям смог выступать снова. Специально под Максима изобрели аппарат, который позволил ему давать концерты с минимальными рисками для здоровья. Если говорить простым языком, на сцене Максим «слышит» костями собственного черепа, по которым проходят вибрации. Он наблюдает за световыми индикаторами, указывающими верный темп. При этом он играет на инструменте.

Концерт Максима Фадеева пройдет в Минске уже через несколько часов.

Когда: 12 октября, 19.00.

Где: «».

Сколько: от 55 до 300 рублей (+комиссия).

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Читайте также
Нашли в райдере Максима Фадеева беруши. Зачем они артисту, который не слышит?
Посмотрите, какие концерты пройдут этой осенью в Минске

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на концерт одной из самых востребованных оперных пар мира

App Store Google Play
 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За день до концерта в Минске композитор и продюсер Максим Фадеев пожаловался, что может полностью потерять слух из-за инцидента в пятизвездочном отеле Marriott, где...
 
Новости дня
Новости разные
 
Марли, Кобейн и Леннон. Редкие фотографии трёх музыкантов с их детьми
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика