Исследование: какие сериалы и книги беларусы ищут в сети чаще всего

Не секрет, что «Яндекс» изучает огромное количество данных, в том числе поисковые запросы пользователей. Чтобы приобщиться ко Дню работников культуры, который в Беларуси отмечают 13 октября, компания подготовила аналитическое исследование — и рассказала, какие фильмы, сериалы и картины беларусы ищут в интернете чаще всего. KYKY публикует эту статистику.
Актёров этих сериалов ищут беларусы:
Число справа, которое следует за названием поискового запроса, — это показатель рейтинга. Оно отражает частоту запроса.
«Полицейский с Рублевки» — 100
«Сваты» — 83
«Игра престолов» — 80
«Мажор» — 62
«Кухня» — 58
«Ольга» — 47
«Молодёжка» — 46
«Ривердэйл» — 40
«Улица» — 39
«Ивановы-Ивановы» — 34
Актёров этих фильмов ищут беларусы:
«Гарри Поттер», серия фильмов — 100
«Сумерки», серия фильмов — 89
«Аквамен» — 87
«Мстители» — 66
«Т-34» — 64
«Любовь и голуби» — 59
«Пираты карибского моря», серия фильмов — 56
«Дивергент», серия фильмов — 48
«Москва слезам не верит» — 41
«После» — 41
А вот рейтинг категорий книг, которых ищут беларусы:
Беларуские — 100
Русские — 30
Зарубежные — 17
Современные — 15
Детские — 8
Английские — 7
Сказочники — 3
Тоже литература, но по именам авторов:
Константин Муравьев — 100
Алексей Иванов — 61
Дмитрий Быков — 44
Михаил Веллер — 40
Владимир Орлов — 32
Александр Сапаров — 23
Сергей Минаев — 23
Сергей Алексеев — 22
Владимир Сорокин — 22
Василий Сахаров — 18
Список художников, которыми интересуются беларусы: