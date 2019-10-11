Исследование: какие сериалы и книги беларусы ищут в сети чаще всего

Источник материала: KYKY

Не секрет, что «Яндекс» изучает огромное количество данных, в том числе поисковые запросы пользователей. Чтобы приобщиться ко Дню работников культуры, который в Беларуси отмечают 13 октября, компания подготовила аналитическое исследование — и рассказала, какие фильмы, сериалы и картины беларусы ищут в интернете чаще всего. KYKY публикует эту статистику.

Актёров этих сериалов ищут беларусы:

Число справа, которое следует за названием поискового запроса, — это показатель рейтинга. Оно отражает частоту запроса.

«Полицейский с Рублевки» — 100

«Сваты» — 83

«Игра престолов» — 80

«Мажор» — 62

«Кухня» — 58

«Ольга» — 47

«Молодёжка» — 46

«Ривердэйл» — 40

«Улица» — 39

«Ивановы-Ивановы» — 34

Актёров этих фильмов ищут беларусы:

«Гарри Поттер», серия фильмов — 100

«Сумерки», серия фильмов — 89

«Аквамен» — 87

«Мстители» — 66

«Т-34» — 64

«Любовь и голуби» — 59

«Пираты карибского моря», серия фильмов — 56

«Дивергент», серия фильмов — 48

«Москва слезам не верит» — 41

«После» — 41

А вот рейтинг категорий книг, которых ищут беларусы:

Беларуские — 100

Русские — 30

Зарубежные — 17

Современные — 15

Детские — 8

Английские — 7

Сказочники — 3

Тоже литература, но по именам авторов:

Константин Муравьев — 100

Алексей Иванов — 61

Дмитрий Быков — 44

Михаил Веллер — 40

Владимир Орлов — 32

Александр Сапаров — 23

Сергей Минаев — 23

Сергей Алексеев — 22

Владимир Сорокин — 22

Василий Сахаров — 18

Список художников, которыми интересуются беларусы:

Винсент Ван Гог — 100

Марк Шагал — 77

Сальвадор Дали — 67

Пабло Пикассо — 48

Иван Айвазовский — 30

Архип Куинджи — 25

Клод Моне — 24

Илья Репин — 23

Иван Шишкин — 22

Леонардо да Винчи — 19

И напоследок — названия картин:

Эдвард Мунк «Крик» — 100

Гюстав Курбе «Происхождение мира» — 71

Иван Репин «Приплыли» — 62

Виктор Васнецов «Три богатыря» — 58

Леонардо да Винчи «Мона Лиза» — 46

Василий Пукирев «Неравный брак» — 43

Федор Решетников «Опять двойка» — 30

Илья Репин «Бурлаки на Волге» — 25

Винсент Ван Гог «Звездная ночь» — 22

Валентин Серов «Девочка с персиками» — 20