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Исследование: какие сериалы и книги беларусы ищут в сети чаще всего

12.10.2019 16:54 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Не секрет, что «Яндекс» изучает огромное количество данных, в том числе поисковые запросы пользователей. Чтобы приобщиться ко Дню работников культуры, который в Беларуси отмечают 13 октября, компания подготовила аналитическое исследование — и рассказала, какие фильмы, сериалы и картины беларусы ищут в интернете чаще всего. KYKY публикует эту статистику.

Актёров этих сериалов ищут беларусы:

Число справа, которое следует за названием поискового запроса, — это показатель рейтинга. Оно отражает частоту запроса.

  • «Полицейский с Рублевки» — 100
  • «Сваты» — 83
  • «Игра престолов» — 80
  • «Мажор» — 62
  • «Кухня» — 58
  • «Ольга» — 47
  • «Молодёжка» — 46
  • «Ривердэйл» — 40
  • «Улица» — 39
  • «Ивановы-Ивановы» — 34

Актёров этих фильмов ищут беларусы:

  • «Гарри Поттер», серия фильмов — 100
  • «Сумерки», серия фильмов — 89
  • «Аквамен» — 87
  • «Мстители» — 66
  • «Т-34» — 64
  • «Любовь и голуби» — 59
  • «Пираты карибского моря», серия фильмов — 56
  • «Дивергент», серия фильмов — 48
  • «Москва слезам не верит» — 41
  • «После» — 41

А вот рейтинг категорий книг, которых ищут беларусы:

  • Беларуские — 100
  • Русские — 30
  • Зарубежные — 17
  • Современные — 15
  • Детские — 8
  • Английские — 7
  • Сказочники — 3

Тоже литература, но по именам авторов:

  • Константин Муравьев — 100
  • Алексей Иванов — 61
  • Дмитрий Быков — 44
  • Михаил Веллер — 40
  • Владимир Орлов — 32
  • Александр Сапаров — 23
  • Сергей Минаев — 23
  • Сергей Алексеев — 22
  • Владимир Сорокин — 22
  • Василий Сахаров — 18

Список художников, которыми интересуются беларусы:

  • Винсент Ван Гог — 100
  • Марк Шагал — 77
  • Сальвадор Дали — 67
  • Пабло Пикассо — 48
  • Иван Айвазовский — 30
  • Архип Куинджи — 25
  • Клод Моне — 24
  • Илья Репин — 23
  • Иван Шишкин — 22
  • Леонардо да Винчи — 19

И напоследок — названия картин:

  • Эдвард Мунк «Крик» — 100
  • Гюстав Курбе «Происхождение мира» — 71
  • Иван Репин «Приплыли» — 62
  • Виктор Васнецов «Три богатыря» — 58
  • Леонардо да Винчи «Мона Лиза» — 46
  • Василий Пукирев «Неравный брак» — 43
  • Федор Решетников «Опять двойка» — 30
  • Илья Репин «Бурлаки на Волге» — 25
  • Винсент Ван Гог «Звездная ночь» — 22
  • Валентин Серов «Девочка с персиками» — 20

Читайте по теме: Как разобраться в современном искусстве раз и навсегда 

 
 
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Не секрет, что «Яндекс» изучает огромное количество данных, в том числе поисковые запросы пользователей. Чтобы приобщиться ко Дню работников культуры, который в...
 
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