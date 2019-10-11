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В Германии из-за бомбы Второй мировой войны эвакуируют 14 тыс. человек

12.10.2019 17:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Геттингена (федеральная земля Нижняя Саксония) призвали в субботу около 14 тыс. жителей покинуть свои дома из-за обнаруженной в городе бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В связи с операцией по обезвреживанию снаряда существенно ограничено движение поездов. Железнодорожный вокзал Геттингена закрыт, составы проходят, не останавливаясь в городе. До вечера над районом, где была найдена бомба, запрещено летать самолетам и другим летательным аппаратам.


Бомба была обнаружена на прошлой неделе во время строительных работ. Германская служба по ликвидации взрывоопасных предметов намерена обезвредить ее после завершении эвакуации.
 
 
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Власти Геттингена (федеральная земля Нижняя Саксония) призвали в субботу около 14 тыс. жителей покинуть свои дома из-за обнаруженной в городе бомбы времен Второй...
 
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