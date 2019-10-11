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Олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт: Я думал, что драка никогда не закончится

12.10.2019 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона. Об этом сообщает The Sun.

Фото: David J. Phillip / AP Photo

По информации издания, в потасовке участвовало 30 человек. Никто из них не получил серьезных травм. По словам очевидца, Болт нанес несколько ударов, защищая своего приятеля. «Выглядело это устрашающе. Я думал, что драка никогда не закончится», — добавил собеседник издания.


В августе 2017-го Болт завершил карьеру в легкой атлетике. Это событие он отметил в элитном лондонском клубе DSTRKT, где потратил семь тысяч фунтов (примерно 500 тысяч рублей). Затем ямаец предпринимал попытки стать футболистом, но в январе этого года окончательно объявил о завершении карьеры, пишет lenta.ru


Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по бегу. Он также является действующим рекордсменом планеты в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).
 
 
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Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона. Об этом сообщает The Sun.
 
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