Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов тепла, в середине дня воздух прогреется до 13-18 градусов, по югу страны будет плюс 21 градус.
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До 21 градуса тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 13 октября
12.10.2019 17:55 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов тепла, в середине дня воздух прогреется до 13-18 градусов, по югу страны будет плюс 21 градус.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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