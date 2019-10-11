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До 21 градуса тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 13 октября

12.10.2019 17:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

До 21 градуса тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 13 октября
Фото из открытых источников

До 21 градуса тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 13 октября Можно ли кормить уток хлебом?
По данным синоптиков, в воскресенье, 13 октября, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине страны временами пройдут дожди. Ветер будет юго-западный, западный порывистый, ночью местами ожидается его усиление, порывы могут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов тепла, в середине дня воздух прогреется до 13-18 градусов, по югу страны будет плюс 21 градус.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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