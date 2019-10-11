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«Бежим с коляской!» Около Цнянского водохранилища прошёл семейный забег, посвящённый Дню матери
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 12 октября на береговой линии Цнянского водохранилища в Минске любители кроссов устроили забег за мам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это своеобразная спортивная эстафета в марафоне недели матери, которая проходит в нашей стране в преддверии самого Дня матери.
Вдохновленные светлым лозунгом «Бегу за маму» в бег пускались целыми семьями.
Утро этого уик-энда начинается бодро. Поздравительные банальности прочь, лучше доказать свои чувства делом. Так решили по крайней мере не меньше тысячи белорусов. Спортивный дресс-код, массовая разминка, регистрация на дистанции (их, кстати, несколько: от 500 метров до 15 километров).
Для этого семейного трио это первый в жизни масс-старт. 11-летний Иван фанат бега, да и мама будет рядом. Правда, младший годовалый братик Саша пока не слезает с шеи. Таким тандемом и побегут.
Малышка Ксюша хоть еще и не проронила свое первое «мама», но уже готова выйти на старт, чтобы пробежать с мамой за маму и за бабушек. Кстати, семейство Федоровых к сегодняшнему марафону подошло ответственно – проработали даже фэмили лук.
Посвящаем нашим любимым мамам, которыми мы очень гордимся. Хотим показать, на что мы способны. На 3 километра решили, потому что с коляской, с малышкой.
Низкий старт и самые маленькие с порывом души и во весь опор рванули. Вдохновленные мамы трогательно наблюдали с импровизированных трибун, а кое-кто и сам задавал темп.
Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Первой на самой маленькой дистанции финиширует самостоятельная Маргарита. Переступив заветную линию, она сразу попадает в объятия родных и той, ради кого она сегодня нажимала на пяту.
Когда я бежала, думала о маме.
Очень приятно!
Кстати, папа и пес Аристотель на кураже эмоций тоже готовятся доказать свою любовь жене и хозяйке.
А этот мужской дуэт – папа с сыном. Отец считает, что воспитывать и прививать правильное отношение к маме нужно с малолетства и своим примером.
Медали за участие получили все. Но ведь для своих мам все они, даже те, кто сегодня остался в стороне, и так чемпионы. Таков материнский инстинкт.
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Новости Беларуси. 12 октября на береговой линии Цнянского водохранилища в Минске любители кроссов устроили забег за мам, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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