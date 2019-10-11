ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Бежим с коляской!» Около Цнянского водохранилища прошёл семейный забег, посвящённый Дню матери

12.10.2019 17:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 октября на береговой линии Цнянского водохранилища в Минске любители кроссов устроили забег за мам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это своеобразная спортивная эстафета в марафоне недели матери, которая проходит в нашей стране в преддверии самого Дня матери.

«Бегу за маму». На берегу Цнянского водохранилища в Минске провели забег ко Дню матери

«Бежим с коляской!» Около Цнянского водохранилища прошёл семейный забег, посвящённый Дню матери

Вдохновленные светлым лозунгом «Бегу за маму» в бег пускались целыми семьями.

На дистанцию вышла и корреспондент Анастасия Дехтяр.

«Бежим с коляской!» Около Цнянского водохранилища прошёл семейный забег, посвящённый Дню матери

Утро этого уик-энда начинается бодро. Поздравительные банальности прочь, лучше доказать свои чувства делом. Так решили по крайней мере не меньше тысячи белорусов. Спортивный дресс-код, массовая разминка, регистрация на дистанции (их, кстати, несколько: от 500 метров до 15 километров).

Для этого семейного трио это первый в жизни масс-старт. 11-летний Иван фанат бега, да и мама будет рядом. Правда, младший годовалый братик Саша пока не слезает с шеи. Таким тандемом и побегут.

«Бежим с коляской!» Около Цнянского водохранилища прошёл семейный забег, посвящённый Дню матери

«Бежим с коляской!» Около Цнянского водохранилища прошёл семейный забег, посвящённый Дню матери

Малышка Ксюша хоть еще и не проронила свое первое «мама», но уже готова выйти на старт, чтобы пробежать с мамой за маму и за бабушек. Кстати, семейство Федоровых к сегодняшнему марафону подошло ответственно – проработали даже фэмили лук.

«Бежим с коляской!» Около Цнянского водохранилища прошёл семейный забег, посвящённый Дню матери

«Бежим с коляской!» Около Цнянского водохранилища прошёл семейный забег, посвящённый Дню матери

Посвящаем нашим любимым мамам, которыми мы очень гордимся. Хотим показать, на что мы способны. На 3 километра решили, потому что с коляской, с малышкой.

«Бежим с коляской!» Около Цнянского водохранилища прошёл семейный забег, посвящённый Дню матери

Низкий старт и самые маленькие с порывом души и во весь опор рванули. Вдохновленные мамы трогательно наблюдали с импровизированных трибун, а кое-кто и сам задавал темп.

«Бежим с коляской!» Около Цнянского водохранилища прошёл семейный забег, посвящённый Дню матери

Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Концентрация эндрофина – гормона счастья – здесь зашкаливает. Главная мотивация на свои победы и двигатель всей этой толпы бегунов – любовь к самым родным на свете мамам. Заряжающая атмосфера.

«Бежим с коляской!» Около Цнянского водохранилища прошёл семейный забег, посвящённый Дню матери

«Бежим с коляской!» Около Цнянского водохранилища прошёл семейный забег, посвящённый Дню матери

Первой на самой маленькой дистанции финиширует самостоятельная Маргарита. Переступив заветную линию, она сразу попадает в объятия родных и той, ради кого она сегодня нажимала на пяту.

«Бежим с коляской!» Около Цнянского водохранилища прошёл семейный забег, посвящённый Дню матери

«Бежим с коляской!» Около Цнянского водохранилища прошёл семейный забег, посвящённый Дню матери

«Бежим с коляской!» Около Цнянского водохранилища прошёл семейный забег, посвящённый Дню матери

Когда я бежала, думала о маме.

«Бежим с коляской!» Около Цнянского водохранилища прошёл семейный забег, посвящённый Дню матери

Очень приятно!

Кстати, папа и пес Аристотель на кураже эмоций тоже готовятся доказать свою любовь жене и хозяйке.

«Бежим с коляской!» Около Цнянского водохранилища прошёл семейный забег, посвящённый Дню матери

«Бежим с коляской!» Около Цнянского водохранилища прошёл семейный забег, посвящённый Дню матери

А этот мужской дуэт – папа с сыном. Отец считает, что воспитывать и прививать правильное отношение к маме нужно с малолетства и своим примером.

Медали за участие получили все. Но ведь для своих мам все они, даже те, кто сегодня остался в стороне, и так чемпионы. Таков материнский инстинкт.

«Бежим с коляской!» Около Цнянского водохранилища прошёл семейный забег, посвящённый Дню матери

«Бежим с коляской!» Около Цнянского водохранилища прошёл семейный забег, посвящённый Дню матери

Люди в материале: Анастасия Дехтяр
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 12 октября на береговой линии Цнянского водохранилища в Минске любители кроссов устроили забег за мам, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
До 21 градуса тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 13 октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женские пальто осень зима в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика