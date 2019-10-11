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Возле «Борисов-Арены» ветер перевернул палатку. Пострадали пять человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 12 октября возле «Борисов-Арены» опрокинулась палатка.
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Ранее стало известно, что 12 октября в Беларуси ожидаются порывы ветра до 20 м/с.
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Новости Беларуси. 12 октября возле «Борисов-Арены» опрокинулась палатка. Как сообщает МЧС Беларуси, помощь спасателей в устранении последствий не потребовалась.
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