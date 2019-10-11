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Возле «Борисов-Арены» ветер перевернул палатку. Пострадали пять человек

12.10.2019 17:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 октября возле «Борисов-Арены» опрокинулась палатка. 

Как сообщает МЧС Беларуси, помощь спасателей в устранении последствий не потребовалась. 

Как уточняет БЕЛТА со ссылкой на Минздрав, пострадали пять человек. Двое получили переломы и были доставлены в РНПЦ травматологии и ортопедии. Ещё двух пострадавших направили в Борисовскую ЦРБ. Пятому человеку помощь была оказана на месте, после чего пострадавшая была отправлена на амбулаторное лечение. 

Возле «Борисов-Арены» ветер перевернул палатку. Пострадали пять человек
Фото: twitter.com/112by 

Ранее стало известно, что 12 октября в Беларуси ожидаются порывы ветра до 20 м/с. 

Посмотреть прогноз погоды на 13 октября можно здесь

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Новости Беларуси. 12 октября возле «Борисов-Арены» опрокинулась палатка.  Как сообщает МЧС Беларуси, помощь спасателей в устранении последствий не потребовалась. 
 
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