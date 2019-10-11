Возле «Борисов-Арены» ветер перевернул палатку. Пострадали пять человек

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 октября возле «Борисов-Арены» опрокинулась палатка.

Как сообщает МЧС Беларуси, помощь спасателей в устранении последствий не потребовалась.

Как уточняет БЕЛТА со ссылкой на Минздрав, пострадали пять человек. Двое получили переломы и были доставлены в РНПЦ травматологии и ортопедии. Ещё двух пострадавших направили в Борисовскую ЦРБ. Пятому человеку помощь была оказана на месте, после чего пострадавшая была отправлена на амбулаторное лечение.



Фото: twitter.com/112by

Ранее стало известно, что 12 октября в Беларуси ожидаются порывы ветра до 20 м/с.