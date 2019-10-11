Родные Заворотнюк опровергли информацию о ее состоянии

Источник материала: Tut.by

В Instagram-аккаунте Анастасии Заворотнюк, который сейчас ведет ее дочь Анна появилось опровержение информации, размещенной вчера telegram-каналом Mash. «Мы официально заявляем: нет, это неправда», сообщается в посте.

«Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно — в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением.

Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут „инсайдеров“, готовых продать фото болеющего человека», — также написано в этом посте.

Напомним, вчера mash сообщил , что Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора. Это глубокое угнетение сознания с утратой произвольной и сохранностью рефлекторной деятельности. В состоянии сопора человек не реагирует на окружающую обстановку и людей, не отвечает на вопросы.

Источник утверждал, что Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться, на все процедуры ее перевозят с помощью специальных каталок.