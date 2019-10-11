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Родные Заворотнюк опровергли информацию о ее состоянии
Источник материала: Tut.by
В Instagram-аккаунте Анастасии Заворотнюк, который сейчас ведет ее дочь Анна
«Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно — в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением.
Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут „инсайдеров“, готовых продать фото болеющего человека», — также написано в этом посте.
Напомним, вчера mash
Источник утверждал, что Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться, на все процедуры ее перевозят с помощью специальных каталок.
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Однако не сообщили о ее реальном состоянии.
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