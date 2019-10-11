Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Кобрином и подробности произошедшего

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 12 октября 2019 года около 14:10 часов на автодороге «Остромичи-Тевли-Заужовье» Кобринского района произошло ДТП, в результате которого два человека погибли и четыре пострадали, трое из них дети.





По предварительной информации: водитель 1973 г.р. управляя автомобилем «Фольксваген гольф», двигаясь по гравийной дороге в направлении деревни Заужовье, не справился с управлением транспортного средства и совершил попутное столкновение с трактором «МТЗ» в составе с прицепом с емкостью (вода). После столкновения автомобиль съехал в правый кювет, несколько раз опрокинулся и врезался в дерево.





В результате происшествия водитель и пассажир (1970 г.р.), находившийся на переднем пассажирском сиденье, погибли на месте аварии.





Пассажиры, находившиеся на заднем сиденье - три мальчика (2009, 2012 и 2014 годов рождения) и их мать (1975 года рождения) с травмами госпитализированы в больницу. Все участники аварии жители деревни Тевли.





Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ и МЧС . Дети перевозились без использования детских удерживающих устройств.

Официальный представитель УВД Наталья Сахарчук