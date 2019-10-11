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С распродажей и подарками. В Бресте открыли семейный магазин MiniMaх

12.10.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте открылся новый магазин MiniMax в популярном семейном формате. Разместился он на втором этаже ТЦ «Алми» на улице Московской, 328. Внутри можно найти много модной одежды, канцтоваров, посуды, игрушек и предметов интерьера. Цены на товары – одни из самых низких в стране, а в первые дни проходит распродажа.

С распродажей и подарками. В Бресте открыли семейный магазин MiniMaх


В магазине площадью 200 «квадратов» собрано свыше 5000 наименований товаров. Для удобства их сгруппировали по тематическим зонам. Пространство обустроено по-европейски: внутри много света и широкие проходы, чтобы можно было легко развернуться с детской коляской. К тому же радует глаз современный интерьер.

С распродажей и подарками. В Бресте открыли семейный магазин MiniMaх


Большой интерес представляют секции одежды и обуви для женщин, мужчин и детей. К открытию как раз завезли европейские коллекции. Покупатели с энтузиазмом разглядывали текстильные изделия. На видном месте – школьные товары и канцтовары. Молодые родители охотно выбирали товары для новорождённых.

С распродажей и подарками. В Бресте открыли семейный магазин MiniMaх


Еще в магазине широко представлены товары для дома: тут есть как посуда, так и стильные предметы интерьера. Заодно можно найти богатый выбор игрушек для детей разного возраста. На полках также представлены разные виды декоративной косметики и электротовары.

С распродажей и подарками. В Бресте открыли семейный магазин MiniMaх


В MiniMax действует одни из самых низких цен в стране. На многие товары дают хорошие скидки. В первые дни проходит распродажа: весь ассортимент подешевел на 20%. Каждый пятый товар можно забрать в качестве подарка.

С распродажей и подарками. В Бресте открыли семейный магазин MiniMaх


«Мы продолжаем расширять свою сеть в Бресте. Теперь в еще одном районе города можно всегда найти нужные товары для семьи и дома. Основная идея – собрать вместе всё, что только можно понадобиться. Предпочтение отдается качественным товарам, в том числе последним европейским новинкам. Многие из них доступны по одним из самых низких цен, что позволяет сэкономить семейный бюджет», – отмечают в сети MiniMax.

С распродажей и подарками. В Бресте открыли семейный магазин MiniMaх


Напомним, сеть MiniMax насчитывает свыше 60 семейных магазинов по всей стране. Ритейлер специализируется на одежде для всей семьи, канцтоварах и товарах для дома. Магазины известны демократичными ценами. В штате работает свыше 300 человек. Сейчас MiniMax активно развивается в регионах.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте открылся новый магазин MiniMax в популярном семейном формате. Разместился он на втором этаже ТЦ «Алми» на улице Московской, 328. Внутри можно найти много...
 
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