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С распродажей и подарками. В Бресте открыли семейный магазин MiniMaх
12.10.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте открылся новый магазин MiniMax в популярном семейном формате. Разместился он на втором этаже ТЦ «Алми» на улице Московской, 328. Внутри можно найти много модной одежды, канцтоваров, посуды, игрушек и предметов интерьера. Цены на товары – одни из самых низких в стране, а в первые дни проходит распродажа.
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