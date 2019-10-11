Как в Европе! В Минске рассмотрят возможность введения дифференцированной оплаты проезда в транспорте

передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил во время прямой телефонной линии председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, отвечая на звонок горожанки. Об этом, каккорреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил во время прямой телефонной линии председатель Мингорисполкома, отвечая на звонок горожанки.





Она посетовала: часто приходится пользоваться общественным транспортом, чтобы подъехать пару остановок. Для пенсионерки оплата проезда по полному тарифу в итоге обходится очень дорого.





А. Сивак пообещал, что поручит специалистам проработать механизмы, позволяющие оплачивать услуги общественного транспорта по дифференцированному тарифу в зависимости от преодоленного пассажиром расстояния.









Заметим, введение в столице таких тарифов обсуждалось неоднократно. Рассматривались варианты оплаты проезда в зависимости от времени, проведенного в транспорте, либо от расстояния. Однако пока ни один из вариантов не внедрили.





Во время прямой телефонной линии к председателю Мингорисполкома жители столицы обращались также с проблемами работы системы ЖКХ, темами благоустройства города, жилищного строительства, развития общественного транспорта и другими.



