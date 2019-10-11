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"Пли!" не случится. Германия решила прекратить поставки оружия в Турцию из-за операции в Сирии

12.10.2019 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Германии больше не будет давать разрешения на экспорт вооружения в Турцию из-за начатой Анкарой операции «Источник мира» в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, сообщает Bild am Sonntag.

Фото: Khalil Ashawi / Reuters
Правительство Германии больше не будет давать разрешения на экспорт вооружения в Турцию из-за начатой Анкарой операции «Источник мира» в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, сообщает Bild am Sonntag.

«На фоне турецкого военного наступления в северо-восточной Сирии федеральное правительство больше не будет выдавать новые разрешения на военную продукцию, которая может быть использована Турцией в Сирии», — сказал глава немецкого МИД. Запрет пока не вступил в силу.

Маас отметил, что с 2016 года власти Германии занимают жесткую позицию в отношении экспорта оружия в Турцию, особенно после начала наступления турецких войск в районе сирийского Африна, пишет lenta.ru


Издание отмечает, что в прошлом году в Турцию было поставлено вооружений на общую сумму в 242,8 миллиона евро — это примерно треть от всего экспорта немецкой военной продукции.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте военной операции против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Турецкие войка действуют совместно с формированиями Сирийской свободной армии. 11 октября в Анкаре отчитались об уничтожении 399 террористов.

В июле США призывали Германию помочь в защите курдов, которых Турция официально считает террористами.
 
 
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Правительство Германии больше не будет давать разрешения на экспорт вооружения в Турцию из-за начатой Анкарой операции «Источник мира» в Сирии. Об этом заявил...
 
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