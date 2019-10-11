"Пострадали пять человек. Двое с переломами направлены в РНПЦ травматологии и ортопедии. Еще двое - в Борисовскую ЦРБ. Кроме того, одну пострадавшую после оказания медицинской помощи на месте отправили на амбулаторное лечение", - сказала Юлия Бородун.





Как сообщалось, палатка опрокинулась сегодня возле "Борисов-Арены" из-за сильного ветра.



