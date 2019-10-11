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Партия БНФ собирает деньги на оплату аренды своего офиса

12.10.2019 18:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У организации накопились задолженности и теперь нужно заплатить 28 тысяч рублей, чтобы избежать выселения. Сбор пожертвований объявлен на сайте narodny.org

В течение последних семи лет офис БНФ находится на улице Чернышевского, 3. Сюда партийцы переехали после того, как их фактически вытеснили из знаменитого здания на Варвашени. Тогда договор аренды расторгли во время проведения масштабного сбора денежной и вещевой помощи арестованным за события Площади-2010.

В отличие от провластных партий и общественных организаций, оппозиционеры не имеют льготных ставок аренды, пишет euroradio.fm

Офис БНФ как независимая площадка существует благодаря пожертвованиям людей. Десятки организаций проводят здесь культурные, молодежные, благотворительные мероприятия —  концерты, творческие встречи, выставки, дискуссионные клубы, пресс-конференции. В офисе происходили съезды и собрания демократических движений различной направленности.

Без денежной поддержки это место может исчезнуть, говорят руководители Партии БНФ.
 
 
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У организации накопились задолженности и теперь нужно заплатить 28 тысяч рублей, чтобы избежать выселения. Сбор пожертвований объявлен на сайте narodny.org
 
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