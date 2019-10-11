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Спортсмен из Кении пробежал марафон менее чем за два часа, но рекорд не засчитают
Источник материала: Партизан
Легкоатлет Элиуд Кипчоге из Кении стал первым спортсменом в истории, которому удалось преодолеть марафонскую дистанцию менее чем за два часа.
Кениец преодолел марафон за один час, 59 минут и 40,2 секунды,
Несмотря на то, что результат действителен и зафиксирован, его не удастся зачислить как официальный рекорд. Согласно требований, марафон должен происходить под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
Reuters
Это не первая попытка спортсмена преодолеть марафон за такое короткое время. В мае 2017 года Кипчоге пробежал более сорока километров в два часа и 25 секунд.
Элиуд Кипчоге является олимпийским чемпионом 2016 года в марафоне, чемпион мира 2003 года на дистанции 5000 метров. Второй в истории кениец, который выиграл олимпийское золото в марафоне.
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Легкоатлет Элиуд Кипчоге из Кении стал первым спортсменом в истории, которому удалось преодолеть марафонскую дистанцию менее чем за два часа.
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