Спортсмен из Кении пробежал марафон менее чем за два часа, но рекорд не засчитают

сообщает meduza. Кениец преодолел марафон за один час, 59 минут и 40,2 секунды,meduza.





Несмотря на то, что результат действителен и зафиксирован, его не удастся зачислить как официальный рекорд. Согласно требований, марафон должен происходить под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций.









Reuters

Это не первая попытка спортсмена преодолеть марафон за такое короткое время. В мае 2017 года Кипчоге пробежал более сорока километров в два часа и 25 секунд.





Элиуд Кипчоге является олимпийским чемпионом 2016 года в марафоне, чемпион мира 2003 года на дистанции 5000 метров. Второй в истории кениец, который выиграл олимпийское золото в марафоне.



