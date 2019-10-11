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США отложили повышение пошлин на китайские товары
Источник материала: СТВ
Новости США. «Первая фаза» торговой сделки с Китаем: США отложили повышение пошлин. Стороны объявили о прогрессе в переговорах, которые должны остановить торговую войну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пекин согласился нарастить закупки американской сельскохозяйственной продукции. В свою очередь Вашингтон ослабил торговые пошлины на китайский импорт.
Эти договоренности могут стать основой для мирного соглашения, которое положит конец торговой войне. Эксперты отмечают, что Вашингтон и Пекин могут заключить полноценный мир уже до конца 2019 года.
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Новости США. «Первая фаза» торговой сделки с Китаем: США отложили повышение пошлин. Стороны объявили о прогрессе в переговорах, которые должны остановить торговую...
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