ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке переходит в режим жёсткой экономии

12.10.2019 19:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

ООН переходит в режим жесткой экономии. Организация столкнулась с самым серьезным за 10 лет финансовым кризисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке переходит в режим жёсткой экономии

Теперь в штаб-квартире в Нью-Йорке будут экономить буквально на всем – установлены ограничения на расход электроэнергии, закрыты столовые, отключены эскалаторы. Конец пришел и традиционным неформальным собраниям по пятницам, когда в зале делегатов можно было встретиться с коллегами и журналистами.

Причина кризиса – некоторые страны-участницы ООН не платят взносы. В черном списке среди прочих не самые бедные Израиль, Саудовская Аравия и первая экономика мира – США.

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке переходит в режим жёсткой экономии

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ООН переходит в режим жесткой экономии. Организация столкнулась с самым серьезным за 10 лет финансовым кризисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Епишев о фестивале Башмета: «Интересно увидеть, как минчане относятся к театральным экзерсисам»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика