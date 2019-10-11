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«Я, вообще, журналистов боюсь». Павел Мариев в 10 честных ответах на неожиданные вопросы
Источник материала: СТВ
Бывший глава БелАЗа откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Павел Мариев, генеральный директор ОАО «БелАЗ» (1992-2007 гг.), Герой Беларуси:
Вадим Щеглов:
Павел Мариев:
Вадим Щеглов:
Павел Мариев:
Вадим Щеглов:
Павел Мариев:
Вадим Щеглов:
Павел Мариев:
Вадим Щеглов:
Павел Мариев:
Вадим Щеглов:
Павел Мариев:
Вадим Щеглов:
Павел Мариев:
Вадим Щеглов:
Павел Мариев:
Вадим Щеглов:
Павел Мариев:
Полностью интервью смотрите 13 октября в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Бывший глава БелАЗа откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:Чего...
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