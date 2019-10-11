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Белорус лишился автомобиля за контрабанду сигарет в Украину

12.10.2019 19:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пограничники обнаружили около двух тысяч пачек сигарет, спрятанных в легковушке, которой управлял белорус. Автомобиль пересекал границу в пункте пропуска «Доманово», сообщили в Государственной пограничной службе Украины.


Фото: dpsu.gov.ua

Гражданин Беларуси оборудовал в своем автомобиле тайники и хотел провезти через белорусско-украинскую границу контрабанду. Украинские пограничники отправили машину на досмотр и за задним сиденьем, а также в бампере нашли около 2 тысяч пачек сигарет на сумму в 63 000 гривен (около 2500 долларов в пересчете).

Сотрудники таможни изъяли табачные изделия и транспортное средство. Также мужчине на три года запретили въезд на территорию Украины.

 
 
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За задним сиденьем, а также в бампере нашли около 2 тысяч пачек сигарет на сумму в 63 000 гривен (около 2500 долларов в пересчете).
 
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