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Белорус лишился автомобиля за контрабанду сигарет в Украину
Источник материала: Tut.by
Пограничники обнаружили около двух тысяч пачек сигарет, спрятанных в легковушке, которой управлял белорус. Автомобиль пересекал границу в пункте пропуска «Доманово»,
Гражданин Беларуси оборудовал в своем автомобиле тайники и хотел провезти через белорусско-украинскую границу контрабанду. Украинские пограничники отправили машину на досмотр и за задним сиденьем, а также в бампере нашли около 2 тысяч пачек сигарет на сумму в 63 000 гривен (около 2500 долларов в пересчете).
Сотрудники таможни изъяли табачные изделия и транспортное средство. Также мужчине на три года запретили въезд на территорию Украины.
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За задним сиденьем, а также в бампере нашли около 2 тысяч пачек сигарет на сумму в 63 000 гривен (около 2500 долларов в пересчете).
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