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Разыграли сыр размером с колесо и выбрали самый красивый каравай из муки нового урожая: чем запомнятся «Дажынкі-2019» в Борисове
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На областные «Дажынкі-2019»
Отметим, что тысячный намолот в этом сезоне превзошли 665 экипажей, есть и шесть 3-тысячников. Самый весомый каравай собран на полях Слуцкого, Минского и Несвижского районов.
Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
С полудня на площадке у «Борисов-Арены» работу начали выставка-ярмарка, творческие мастер-классы и город ремесленников. На импровизированных сельских подворьях выступили народные коллективы и ансамбли.
На праздник хлеборобов из Слуцка привезли сыр размером с колесо грузовика – диаметром полтора метра! Для его приготовления потребовалось более тонны молока. Сыр разыграли среди гостей праздника.
Угощали горячими яствами и Вилейские повара: судака для наваристой ухи наловили в местном водохранилище.
Мы рады таким «Дажынкам», побольше бы таких!
Всё очень понравилось. Скажу больше: буквально неделю назад было по-другому. Но на сегодняшний день как будто другой город.
Выбрали и самый красивый каравай из муки нового урожая. Лучшим стал хлебный букет пекарей Клецкого района. Победителя определяли исключительно по внешнему виду. Пироги и торты, представленные на «Дажынках, отправятся в социальные учреждения и дома-интернаты.
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Разыграли сыр размером с колесо и выбрали самый красивый каравай из муки нового урожая: чем запомнятся «Дажынкі-2019» в Борисове
Новости Беларуси. На областные «Дажынкі-2019» пригласили 15 тысяч гостей. Основные торжества – на «Борисов-Арене». Здесь прошел большой концерт и награждение лучших...
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