Когда ждать морозов? Народные приметы на неделю с 14 по 20 октября

Источник материала: СТВ

14 октября – Покрова Пресвятой Богородицы, рассказали в программе «Плюс-минус» . К этому дню крестьяне старались закончить все сельхозработы. Если ветер дул с востока – жди холодную зиму.





16 октября – Денис Позимний. Если этот день выдался тёплым, раньше начала ноября мороз не ударит.

Этот странный октябрь: теперь до +22. Синоптики рассказали о погоде на неделю

17 октября – Ерофей. Примета гласит: вечерняя багровая заря – к ветреной погоде.