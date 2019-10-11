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Когда ждать морозов? Народные приметы на неделю с 14 по 20 октября
Источник материала: СТВ
14 октября – Покрова Пресвятой Богородицы, рассказали в программе
16 октября – Денис Позимний. Если этот день выдался тёплым, раньше начала ноября мороз не ударит.
17 октября – Ерофей. Примета гласит: вечерняя багровая заря – к ветреной погоде.
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14 октября – Покрова Пресвятой Богородицы, рассказали в программе «Плюс-минус». К этому дню крестьяне старались закончить все сельхозработы. Если ветер дул с...
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