|
Этот странный октябрь: теперь до +22. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
В начале недели метеообстановку в Беларуси будет формировать поле повышенного атмосферного давления в тёплой воздушной массе. Со среды в Беларусь переместятся малоактивные атмосферные фронты с Западной Европы, рассказали в программе
Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале недели метеообстановку в Беларуси будет формировать поле повышенного атмосферного давления в тёплой воздушной массе. Со среды в Беларусь переместятся...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)