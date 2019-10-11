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В Клубе веселых и находчивых россияне пошутили над репликой Александра Лукашенко

12.10.2019 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В субботу вечером, 12 октября, на 1 российском канале прошла полуфинальная игра КВН.



Команда «Такая история» из Орла продемонстрировала видеосюжет с Александром Григорьевичем с его легендарной репликой: «Минск станет столицей США».

Зал отреагировал громким смехом, да и жюри высоко оценило "нарезку" находчивых россиян на тему «планов громадьё».  


Шутки шутками, но по ходу, Россия и здесь хочет на чужом горбу – на планах президента Беларуси - в Высшую лигу пробиться.  
 
Теги: Минск
 
 
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В субботу вечером, 12 октября, на 1 российском канале прошла полуфинальная игра КВН.
 
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