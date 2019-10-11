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Уход за кожей осенью: какие выбрать крема и сделать процедуры
Источник материала: СТВ
Осень – шоковая терапия для кожи. Холод и сухой воздух – враги, которым можно и нужно давать отпор. Увлажнение, сияние, питание, уход – на какие тюбики делать ставку и как не спустить деньги на ветер? Бьюти-советы дали в программе
Екатерина Карпелович, врач-дерматовенеролог, косметолог:
Это самое благоприятное время для борьбы с пигментациями, куперозом, для лечения акне, потому что мы можем использовать те агрессивные компоненты, которые летом, к сожалению, благоприятно не скажутся.
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Осень – шоковая терапия для кожи. Холод и сухой воздух – враги, которым можно и нужно давать отпор. Увлажнение, сияние, питание, уход – на какие тюбики делать ставку...
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