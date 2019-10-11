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Готовим крем-суп из тыквы и кукурузы. Пошаговый рецепт

12.10.2019 20:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Тыква – кладезь витаминов и микроэлементов. Сладкая мякоть идеальна для запеканок, пирогов и крем-супов. В программе «Плюс-минус» готовим ароматный суп из тыквы, кукурузы и имбиря по рецепту шеф-повара.

Ингредиенты: тыква, кукуруза, имбирь свежий, сливки, лук и мёд.

Готовим крем-суп из тыквы и кукурузы. Пошаговый рецепт

Готовим крем-суп из тыквы и кукурузы. Пошаговый рецепт

Владислав Барановский, шеф-повар:
Для приготовления супа овощи подготавливаются в произвольной нарезке. Далее они будут блендироваться, так что форма нарезки не имеет значения. Первым делом разогреваем сотейник, добавляем подсолнечное масло, тыкву, кукурузу и лук. Прижариваем овощи в течение 5 минут и добавляем имбирь.

Готовим крем-суп из тыквы и кукурузы. Пошаговый рецепт

В тыкве содержится каротина в 5 раз больше, чем в морковке. Поэтому оно позволяет коже выглядеть, как будто вы не давно посетили солярий.

После того, как мы прижарили овощи и добавили имбирь, заливаем воду, она должна полностью покрыть овощи.

Готовим крем-суп из тыквы и кукурузы. Пошаговый рецепт

Как только она закипит, мы добавляем сливки, мёд и варим в течение 10 минут на слабеньком огне. При большом количестве положительных свойств тыквы, у неё есть, всё-таки, одно отрицательное: она противопоказана людям с сахарным диабетом, так как в ней содержится большое количество сахара.

Измельчаем суп в однородную массу и процеживаем.

Готовим крем-суп из тыквы и кукурузы. Пошаговый рецепт

Владислав Барановский:
Такой питательный и ароматный суп согреет вас в осеннюю непогоду.

Люди в материале: Владислав Барановский
 
 
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Тыква – кладезь витаминов и микроэлементов. Сладкая мякоть идеальна для запеканок, пирогов и крем-супов. В программе «Плюс-минус» готовим ароматный суп из тыквы,...
 
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