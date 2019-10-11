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Готовим крем-суп из тыквы и кукурузы. Пошаговый рецепт
Источник материала: СТВ
Тыква – кладезь витаминов и микроэлементов. Сладкая мякоть идеальна для запеканок, пирогов и крем-супов. В программе
Ингредиенты: тыква, кукуруза, имбирь свежий, сливки, лук и мёд.
Владислав Барановский, шеф-повар:
После того, как мы прижарили овощи и добавили имбирь, заливаем воду, она должна полностью покрыть овощи.
Как только она закипит, мы добавляем сливки, мёд и варим в течение 10 минут на слабеньком огне. При большом количестве положительных свойств тыквы, у неё есть, всё-таки, одно отрицательное: она противопоказана людям с сахарным диабетом, так как в ней содержится большое количество сахара.
Измельчаем суп в однородную массу и процеживаем.
Владислав Барановский:
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Тыква – кладезь витаминов и микроэлементов. Сладкая мякоть идеальна для запеканок, пирогов и крем-супов. В программе «Плюс-минус» готовим ароматный суп из тыквы,...
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