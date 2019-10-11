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Праздник мудрости, тепла и доброты. В Солигорске отметили День пожилых людей.

12.10.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


2 октября 2019 21:20 1806

Праздник мудрости, тепла и доброты. В Солигорске отметили День пожилых людей.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий

И снова осень дарит людям старшего поколения праздник – День пожилого человека. Он прочно вошел в нашу жизнь и его с нетерпением ждут ветераны.  Эта традиция – дань глубокого уважения людям старшего поколения. Повсеместно первый день октября открывается районным праздником…

Праздник мудрости, тепла и доброты. В Солигорске отметили День пожилых людей.

Вот и в этот раз он получился теплым, ласковым от добрых слов поздравлений и пожеланий. На праздник, который по традиции проходит во Дворце культуры г. Солигорска, пришли пожилые люди нашего города.

Праздник мудрости, тепла и доброты. В Солигорске отметили День пожилых людей.

Торжественную часть праздника открыла начальник управления по труду, занятости и социальной защите Солигорского районного исполнительного комитета Нина Андреевна Новикова:

День пожилого человека – праздник чистый и светлый, праздник наших родителей, бабушек и дедушек. День, когда мы отдаем им свою любовь, уважение и признательность. Внимание к пожилым людям является одним из приоритетов государственной политики. Впрочем, в нашем социально ориентированном государстве иначе и быть не может: люди пожилого возраста – цвет нашей нации, патриоты Беларуси.

В своём выступлении Нина Андреевна отметила, что день пожилых людей – это особый праздник для каждого. В этот день чествуют тех, чьим мужеством и трудом строилась и развивалась наша страна, наш родной район.  От всей души присутствующих в зале она поздравила с праздником мудрости, тепла и доброты.

Праздник мудрости, тепла и доброты. В Солигорске отметили День пожилых людей.

Теплые пожелания людям преклонного возраста выразила также председатель Солигорского районного Совета ветеранов Галина Викторовна Петрашко.

Праздник мудрости, тепла и доброты. В Солигорске отметили День пожилых людей.
Праздник мудрости, тепла и доброты. В Солигорске отметили День пожилых людей.
Праздник мудрости, тепла и доброты. В Солигорске отметили День пожилых людей.

Всем участникам концерта и почетным гостям были подарены цвета от Солигорской районной организации ОО»Белорусский союз женщин».

Затем состоялся праздничный концерт. В нем приняли участие творческие коллективы Дворца культуры г. Солигорска.

Концертная программа пролетела незаметно, на одном дыхании. Праздник прошёл в тёплой и непринуждённой обстановке и закончился танцевальной программой.

Фоторепортаж подготовил Марк Новицкий

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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2 октября 2019 21:20 1806 Праздник мудрости, тепла и доброты. В Солигорске...
 
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