|
Михаил Мархель накануне матча с голландцами: «Мы ожидаем давление с их стороны»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сборная Беларуси готовится принять Нидерланды. 13 октября в рамках квалификации евроотбора наша национальная команда на домашнем стадионе «Динамо» сыграет с «оранье», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
К слову, в текущей квалификации эти дружины уже встречались. В марте парни Рональда Кумана разгромили белорусов – 4:0.
Тем не менее, на сегодняшней пресс-конференции главный тренер «белокрылых» Михаил Мархель отметил, что при правильном построении игры наша сборная сможет побороться даже с таким серьезным соперником.
Михаил Мархель, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Класс и уровень команды Нидерландов откладывает отпечаток на тактику и общую стратегию, поэтому мы постараемся от своей игры не отходить. Понятно, что всю игру на поле с такой командой прессинговать очень тяжело. Все-таки от своей игры мы отказываться не будем.
Ван Дейк, Силлессен, Френки Де Йонг – звезды «Ливерпуля», «Валенсии» и «Барселоны» – уже прибыли в столицу и провели сегодня тренировку. Правда, из-за качества газона прошла она не главном игровом поле «Динамо», а на соседнем.
А вот до тренировки главный тренер «оранье» – Рональд Куман – пообщался с журналистами, которые припомнили 1995 год, где сборная Беларуси в матче евроотбора с минимальным счетом одолела Нидерланды – 1:0.
Рональд Куман, главный тренер сборной Нидерландов по футболу:
Старт игры – 13 октября в 19:00. Сообщается, что все билеты на матч распроданы. На стадионе «Динамо» ожидается аншлаг.
Напомним, что в активе сборной Беларуси пока лишь четыре очка, и она уже потеряла все шансы на выход из группы, тогда как команды Нидерландов, Германии и Северной Ирландии борются между собой за две путевки на выход из группы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сборная Беларуси готовится принять Нидерланды. 13 октября в рамках квалификации евроотбора наша национальная команда на домашнем стадионе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)