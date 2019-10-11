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Михаил Мархель накануне матча с голландцами: «Мы ожидаем давление с их стороны»

12.10.2019 22:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси готовится принять Нидерланды. 13 октября в рамках квалификации евроотбора наша национальная команда на домашнем стадионе «Динамо» сыграет с «оранье», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Михаил Мархель накануне матча с голландцами: «Мы ожидаем давление с их стороны»

К слову, в текущей квалификации эти дружины уже встречались. В марте парни Рональда Кумана разгромили белорусов – 4:0.

Тем не менее, на сегодняшней пресс-конференции главный тренер «белокрылых» Михаил Мархель отметил, что при правильном построении игры наша сборная сможет побороться даже с таким серьезным соперником.

Михаил Мархель накануне матча с голландцами: «Мы ожидаем давление с их стороны»

Михаил Мархель, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Турнирная ситуация складывается таким образом, что голландцы приедут сверхмотивированными, поэтому мы ожидаем давление с их стороны. Естественно, постараемся это давление снивелировать.

Класс и уровень команды Нидерландов откладывает отпечаток на тактику и общую стратегию, поэтому мы постараемся от своей игры не отходить. Понятно, что всю игру на поле с такой командой прессинговать очень тяжело. Все-таки от своей игры мы отказываться не будем.

Михаил Мархель накануне матча с голландцами: «Мы ожидаем давление с их стороны»

Ван Дейк, Силлессен, Френки Де Йонг – звезды «Ливерпуля», «Валенсии» и «Барселоны» – уже прибыли в столицу и провели сегодня тренировку. Правда, из-за качества газона прошла она не главном игровом поле «Динамо», а на соседнем.

А вот до тренировки главный тренер «оранье» – Рональд Куман – пообщался с журналистами, которые припомнили 1995 год, где сборная Беларуси в матче евроотбора с минимальным счетом одолела Нидерланды – 1:0.

Михаил Мархель накануне матча с голландцами: «Мы ожидаем давление с их стороны»

Рональд Куман, главный тренер сборной Нидерландов по футболу:
Всё возможно и в завтрашнем матче. Это футбол. Но если мы будем достаточно сфокусированы и сконцентрированы в предстоящей игре, то, думаю, победить нас будем невозможно.

Старт игры – 13 октября в 19:00. Сообщается, что все билеты на матч распроданы. На стадионе «Динамо» ожидается аншлаг.

Напомним, что в активе сборной Беларуси пока лишь четыре очка, и она уже потеряла все шансы на выход из группы, тогда как команды Нидерландов, Германии и Северной Ирландии борются между собой за две путевки на выход из группы.

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Новости Беларуси. Сборная Беларуси готовится принять Нидерланды. 13 октября в рамках квалификации евроотбора наша национальная команда на домашнем стадионе...
 
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