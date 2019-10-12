В Италии сделали первую в Европе операцию по пересадке сразу четырех органов

Источник материала: Вороновская газета





В Турине врачи провели первую в Европе операцию по пересадке одному пациенту сразу четырех органов — двух легких, печени и поджелудочной железы, передает телеканал Rai News 24 .

47-летнему пациенту из города Бари планировали пересадить только легкие, однако в ходе операции обнаружилась острая печеночная недостаточность, и медики приняли решение пересадить еще и печень с поджелудочной.

Операция длилась 15 часов, проводили ее две бригады врачей. Сейчас пациент находится в реанимации. Врачи надеются, что по завершении постоперационного периода мужчину можно будет перевести в отделение интенсивной терапии.

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