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В Италии сделали первую в Европе операцию по пересадке сразу четырех органов
12.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Турине врачи провели первую в Европе операцию по пересадке одному пациенту сразу четырех органов — двух легких, печени и поджелудочной железы, передает телеканал
47-летнему пациенту из города Бари планировали пересадить только легкие, однако в ходе операции обнаружилась острая печеночная недостаточность, и медики приняли решение пересадить еще и печень с поджелудочной.
Операция длилась 15 часов, проводили ее две бригады врачей. Сейчас пациент находится в реанимации. Врачи надеются, что по завершении постоперационного периода мужчину можно будет перевести в отделение интенсивной терапии.
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В Турине врачи провели первую в Европе операцию по пересадке одному пациенту сразу четырех органов — двух легких, печени и поджелудочной железы, передает...
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