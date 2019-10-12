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Вячеслав Раманенко, военный комиссар Гродненской области: «Лучшие качества военнослужащих – преданность Родине, самоотверженность и патриотизм»

12.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вячеслав Раманенко, военный комиссар Гродненской области: «Лучшие качества военнослужащих – преданность Родине, самоотверженность и патриотизм»

С годами не теряет своей актуальности потребность общества в надежных защитниках родины. Память нескольких поколений хранит горький опыт разрушительных войн прошлого столетия. В этом году мы широко праздновали 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 75-летие образования нашей области. 

Именно эти события стали отправной точкой для воссоздания на территории современной Гродненщины многих ведомств. В том числе органов местного военного управления. Накануне юбилейной даты журналисты «Гродзенскай праўды» поговорили с военным комиссаром Гродненской области полковником Вячеславом Раманенко о современных задачах военкомата, подготовке военнослужащих и масштабной работе по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн.

– 75-летняя история наверняка заключает в себе немало важных ступеней развития. Как происходило становление органа местного военного управления в регионе?

– Датой рождения нашего военного комиссариата следует считать время освобождения территории Гродненщины от немецко-фашистских оккупантов.  

В трудные июльские дни 1944 года, когда велись тяжелые и кровопролитные бои с фашистами, был сформирован Белостокский областной военный комиссариат. Именно на его базе, после упразднения Белостокской области и образования Гродненского региона, 8 октября 1944 года был сформирован военный комиссариат Гродненской области. 

Вячеслав Раманенко, военный комиссар Гродненской области: «Лучшие качества военнослужащих – преданность Родине, самоотверженность и патриотизм»

– Сегодня военные комиссариаты республики выполняют ряд важных задач, в том числе укомплектование Вооруженных Сил РБ личным составом. Какую из них вы считаете первоочередной?

– В современных условиях военные комиссариаты выполняют возложенные на них задачи в интересах не только всех видов и родов войск Министерства обороны, но и всех министерств и ведомств, имеющих в своем составе воинские формирования, тем самым внося значительный вклад в создание национальной системы обороны Республики Беларусь.

В приоритете – совершенствование системы мобилизационной готовности, а именно воинский учет мобилизационных ресурсов, подготовка имеющегося резерва военнообязанных, контроль состояния транспортных средств и в случае необходимости поставка их по мобилизации.

Одной из первоочередных задач является подготовка граждан к военной службе, организация учета юношей, подготовка призывников по военно-учетным специальностям, необходимым для Вооруженных Сил, призыв на срочную военную службу и службу в резерве. С высокой оценкой проводятся призывы в Вооруженные Силы и другие воинские формирования Республики Беларусь. 

Вячеслав Раманенко, военный комиссар Гродненской области: «Лучшие качества военнослужащих – преданность Родине, самоотверженность и патриотизм»

Важное место в деятельности военкоматов занимает организация идеологической работы и социальной защиты. Совместно с отделом финансового и социального обеспечения сотрудники военного комиссариата Гродненской области с вниманием и душевной заботой относятся к участникам Великой Отечественной войны, пенсионерам Министерства обороны. Ответственно решаются вопросы социальной защиты семей погибших военнослужащих, воинов-интернационалистов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий, активно ведется гражданско-патриотическая работа, увековечение памяти защитников Отечества и жертв войн.

Задачи, решаемые военным комиссариатом Гродненской области, постоянно совершенствуются и увязаны в единый комплекс, представляющий собой непрерывный и разноплановый процесс.

– Если говорить о подготовке граждан к военной службе, какие положительные тенденции наблюдаются в ходе проведения призыва на срочную военную службу в Гродненской области?

– Военный комиссариат области был и остается движущей силой в подготовке молодежи к службе. Эта задача успешно решается совместно с местными органами власти.

Военный комиссариат Гродненской области принял активное участие в открытии восьми центров допризывной подготовки в области, которым отводятся функции начального военного обучения юношей допризывного и призывного возрастов к службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь, изучения основ воинских специальностей. Ведется активная работа по отбору кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения и военные факультеты гражданских вузов страны. Регулярно на 100 процентов выполняется план по набору абитуриентов для поступления в военные вузы.

Вячеслав Раманенко, военный комиссар Гродненской области: «Лучшие качества военнослужащих – преданность Родине, самоотверженность и патриотизм»

Введена в строй база данных учета военнообязанных, которая в настоящее время объединена с единой государственной централизованной автоматизированной информационной системой регистра населения, что позволяет нам повысить качество учетно-призывной работы.

– Раньше считалось, что служба в армии – удел сильной половины человечества. Но последнее десятилетие мы наблюдаем иную картину: все чаще в строю появляются женщины. Много ли девушек в армии нашего региона?

– Сейчас в Вооруженных Силах Республики Беларусь проходят службу более 4000 женщин. Из них почти 700 на офицерских должностях. В Гродненской области более 600 женщин-военнослужащих. Из них 95 – на офицерских должностях.

– Какая работа по подготовке территориальных войск проводится военным комиссариатом Гродненского региона?

– Немаловажное значение мы придаем вопросам организации, всестороннего обеспечения обороны, управления и практики применения территориальных войск.

Создана система управления войсками территориальной обороны, отработаны вопросы взаимодействия структур.

Фактически ежегодно проводятся командно-штабные учения с органами управления войск территориальной обороны Гродненской области.

Вячеслав Раманенко, военный комиссар Гродненской области: «Лучшие качества военнослужащих – преданность Родине, самоотверженность и патриотизм»
  

Отобранный и призванный из запаса личный состав подразделений территориальной обороны с честью сдает этот серьезный экзамен, тем самым показывая руководству страны, всему народу Беларуси возросший уровень боевой готовности, мобильности, управляемости в решении поставленных задач.

– Сегодня в стране реализуется немало патриотических проектов, в том числе направленных на увековечение памяти защитников Отечества и жертв Великой Отечественной войны. Какую роль в этой масштабной работе играет военный комиссариат Гродненской области?

– Впервые на постсоветском пространстве эта работа возведена в ранг государственной политики. В декабре 1992 года правительство Республики Беларусь приняло соответствующие документы об улучшении работы по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн. Для этих целей в Министерстве обороны было создано Управление по увековечению, сформировано уникальное подразделение – 52-й отдельный специализированный поисковый батальон (ОСПБ), а задачи по взаимодействию в поисковой деятельности с данными структурами возложены на военные комиссариаты.

Управлением по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн ВС, личным составом 52-го ОСПБ и военными комиссариатами Гродненской области проделана значительная работа по повышению результативности поисково-исследовательских работ, объединению усилий и координации деятельности республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов власти, общественных объединений, организаций и граждан.

Вячеслав Раманенко, военный комиссар Гродненской области: «Лучшие качества военнослужащих – преданность Родине, самоотверженность и патриотизм»

Начиная с 1995 года и по настоящее время военными комиссариатами области выявлены более 150 поисковых объектов на территории Гродненской области. За эти годы были эксгумированы и переданы местным органам власти для последующего перезахоронения останки более 9 тысяч защитников Отечества, обнаружено около 60 медальонов, 340 предметов обмундирования, снаряжения и реликвий, обезврежены более 2000 взрывоопасных предметов. С целью установления фамилий погибших применяются новые, современные формы и методы поисковой работы, благодаря которым установлены имена более 1000 защитников Отечества, захваченных в плен и считавшихся без вести пропавшими в период с сентября 1941 по март 1942 года. 

Мы ведем целенаправленную работу по поддержанию в надлежащем состоянии воинских захоронений и памятников воинской славы. На сегодняшний день на территории Гродненской области местными исполнительными и распорядительными органами власти учтено 746 воинских захоронений, в которых покоятся 188 070 защитников Отечества и жертв войн. 

Прошедшие десятилетия нашей истории показали, что военные комиссариаты как органы местного военного управления Министерства обороны необходимы государству в качестве связующих звеньев между Вооруженными Силами Республики Беларусь с одной стороны, местными органами власти, юридическими и физическими лицами – с другой. Военные комиссариаты всегда подчинены реализации главной цели – быть в постоянной готовности, чтобы мобилизовать людские и транспортные ресурсы на закрепленной территории, обеспечить своевременное укомплектование Вооруженных Сил Республики Беларусь и других воинских формирований личным составом. Нельзя забывать и о социальной защите ветеранов. Ведь она положительно влияет на качественное состояние армии, стимулирует развитие лучших качеств военнослужащих: преданности своей Родине, самоотверженности и патриотизма.

Юлия ТИМОЩУК
Фото: из архива «ГП» и mil.by
https://grodnonews.by/
 
 
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С годами не теряет своей актуальности потребность общества в надежных защитниках родины. Память нескольких поколений хранит горький опыт разрушительных войн...
 
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