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В Японии из-за тайфуна «Хагибис» уже погибли двое и пострадали 70 человек

12.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Японии из-за тайфуна «Хагибис» уже погибли двое и пострадали 70 человек

По крайней мере два человека погибли и еще 70 пострадали в Японии из-за тайфуна «Хагибис», сообщает ТАСС.

Один человек погиб после того, как его автомобиль опрокинуло шквальным ветром, второй — из-за схода оползня на его дом.

Повреждения из-за удара стихии зафиксированы в 57 городах трех префектур центральной части страны, включая Токио.

Как сообщалось, удар стихии вызвал полную остановку железнодорожного и авиационного сообщения, масштабные отключения электроэнергии и перебои в работе линий телефонной связи и интернета. В городах центральной части страны зафиксированы сходы оползней и разливы рек. Власти Японии объявили максимальный уровень угрозы. Более 15 млн человек готовятся к эвакуации.-0-

В ЯПОНИИ ОБЪЯВЛЕНА ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ УГРОЗЫ В СВЯЗИ С ТАЙФУНОМ «ХАГИБИС»В Японии из-за тайфуна «Хагибис» уже погибли двое и пострадали 70 человек

По данным японских метеорологов, максимальный уровень угрозы объявлен по крайней мере в семи префектурах центральной части страны, включая Токио и его окрестности.
 
 
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По крайней мере два человека погибли и еще 70 пострадали в Японии из-за тайфуна «Хагибис», сообщает ТАСС. Один человек погиб после того, как его автомобиль...
 
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