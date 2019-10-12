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В Японии из-за тайфуна «Хагибис» уже погибли двое и пострадали 70 человек
12.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
По крайней мере два человека погибли и еще 70 пострадали в Японии из-за тайфуна «Хагибис», сообщает ТАСС.
Один человек погиб после того, как его автомобиль опрокинуло шквальным ветром, второй — из-за схода оползня на его дом.
Повреждения из-за удара стихии зафиксированы в 57 городах трех префектур центральной части страны, включая Токио.
Как сообщалось, удар стихии вызвал полную остановку железнодорожного и авиационного сообщения, масштабные отключения электроэнергии и перебои в работе линий телефонной связи и интернета. В городах центральной части страны зафиксированы сходы оползней и разливы рек. Власти Японии объявили максимальный уровень угрозы. Более 15 млн человек готовятся к эвакуации.-0-
По данным японских метеорологов, максимальный уровень угрозы объявлен по крайней мере в семи префектурах центральной части страны, включая Токио и его окрестности.
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По крайней мере два человека погибли и еще 70 пострадали в Японии из-за тайфуна «Хагибис», сообщает ТАСС. Один человек погиб после того, как его автомобиль...
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