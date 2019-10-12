Турецкая операция в Сирии: жестокие бои идут в районе Рас-эль-Айна, погибли уже 50 мирных жителей

пишет Русская служба Би-би-си. Турция утверждает, что уже захватила этот важный в стратегическом отношении город, однако представители преимущественно курдских Сирийских демократических сил (SDF) отрицают это,Русская служба Би-би-си.





Сирийские демократические силы в субботу призвали своих союзников на Западе закрыть воздушное пространство для турецких военных самолетов.





По последним данным, около 50 мирных жителей погибли по обе стороны границы, около 100 тысяч - вынуждены были покинуть свои дома.









Решение американского президента Дональда Трампа вывести войска из региона позволили Турции начать наступление на курдов, которые были главными союзниками Запада в борьбе с экстремистской группировкой "Исламское государство" (запрещена в России и других странах).





Турция обвиняет курдов в терроризме и говорит, что хочет вытеснить их за пределы "зоны безопасности" - 30-километровой приграничной зоны внутри Сирии, где турецкие власти планируют расселить более 3 млн сирийских беженцев, временно проживающих на территории Турции.





Одно из главных опасений у международного сообщества вызывает судьба тысяч заключенных, подозреваемых в связях с ИГ, в том числе многих иностранных граждан, которых сейчас охраняют курдские ополченцы.

Диспозиция

Турция утверждает, что ее силы вместе с сирийскими союзниками в субботу отбили у SDF центр города Рас-эль-Айн, однако курдские силы отрицают это.





Город уже несколько дней подвергается массированным обстрелам, над ним постоянно летают самолеты турецких ВВС.





Сирийские союзники Турции утверждают также, что взяли под свой контроль стратегически важные дороги в 30 км от границы и захватили более десятка деревень.





В целом силы курдов подверглись атаке на земле и с воздуха сразу на многих участках сирийско-турецкой границы протяженностью 120 км.





В телевизионном обращении в субботу один из лидеров курдов Редур Кселил потребовал от США защиты, назвав этот "моральным долгом".









"Нам не нужно, чтобы они посылили военных на передовую... все, что мы хотим, - чтобы они закрыли воздушное пространство для турецких самолетов, и это они легко могут сделать", - добавил он.





Ночью в ходе боевых столкновений погибло более 20 бойцов SDF, что, по данным базирующейся в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюденим прав человека (SOHR), повысило общее число жертв до 74. SDF оценивает число погибших ополченцев в 45 человек.









AFP, Image caption

Стратегически важный город Рас-аль-Айн подвергается масситрованным турецким бомбардировкам

Турция сообщает о гибели одного и ранении трех своих военнослужащих. В ходе боев погибли также почти 50 бойцов протурецких ополченцев - Сирийской национальной армии.

Какова участь гражданского населения?

По данным Сирийского центра мониторинга, со среды на занимаемой курдами территории, преимущественно в районе Таль-Абиад, погибло 28 мирных жителей. Еще десятки получили серьезные ранения.





По подсчетам ООН, 100 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома из-за боевых действий, однако благотворительные организации опасаются, что эта цифра может вырасти до 450 тысяч.





Как заявила курдская администрация северо-востока Сирии, число людей, оставшихся без крова, уже превышает 191 тысячу.





В результате боев вынуждена была также закрыться единственная государственная больница Таль-Абиада.





Турецкие источники говорят о гибели 17 мирных граждан, в том числе одного сирийского ребенка, в результате обстрелов курдскими силами пограничной турецкой территории.

Что говорят политики

Лидеры курдов, которые вместе с американцами боролись с "Исламским государством", говорят, что США нанесли им удар в спину - после того, как Дональд Трамп, по сути, дал добро Турции на вторжение на северо-востоке Сирии.





Теперь Трамп говорит, что Америка хочет установить перемирие между своим союзником по НАТО Турцией и курдами. Однако президент Турции Реджеп Эрдоган настаивает на том, что военная операция продолжится.





Многие в США и странах Запада осудили турецкое вторжение, и давление на Вашингтон все возрастает: от США требуют остановить Турцию. Президент Трамп заявил, что при необходимости готов будет применить к Турции санкции.





Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Анкарой возросла в пятницу после того, как Пентагон заявил об обстреле турками своей базы неподалеку от города Кобани на севере Сирии. Турецкие власти отрицают, что обстреливали базу США.





В субботу Германия сообщила, что ограничивает продажу Турции вооружений.

Что делает "Исламское государство"?

Похоже, что боевики ИГ пытаются извлечь пользу из турецкого вторжения.





В субботу "Исламское государство" объявило о начале новой военной кампании в Сирии с целью, как было заявлено, отомстить за своих людей, которые содержатся в курдских тюрьмах.









AFP, Image caption

Американские войска пока еще находятся на севере Сирии

Как сообщили представители курдов, в пятницу, после турецкого обстрела, пятеро боевиков ИГ сбежали из тюрьмы в городе Эль-Камышлы. ИГ в свою очередь, заявило, что в тот же день организовало в городе подрыв автомобиля.





Один из лидеров курдов Редур Кселил в субботу предупредил, что из-за турецкой операции ИГ "уже возродилось и формирует ячейки".





По данным курдов, в семи тюрьмах содержится в общей сложности более 12 тысяч боевиков, подозреваемых в принадлежности к ИГ. По меньшей мере 4 тысячи из них - иностранные граждане. О точном местоположении этих тюрем не сообщается, однако считается, что некоторые их них находятся недалеко от турецкой границы.









Два лагеря - Родж и Айн-Исса - где содержатся члены семей боевиков ИГ, находятся внутри "зоны безопасности".





В пятницу курдские власти сообщили о том, что обсуждают возможность эвакуации лагеря Айн-Исса после того, как он попал под артиллерийский обстрел.





Турция утверждает, что возьмет на себя ответственность за узников ИГ, если обнаружит таковых во время своего наступления.



