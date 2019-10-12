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Благоприятные дни для самых смелых начинаний и закрытия дачного сезона. Лунный календарь с 14 по 20 октября

12.10.2019 18:39 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Благоприятные дни для самых смелых начинаний и закрытия дачного сезона. Лунный календарь с 14 по 20 октября

Фото с сайта ОНТ

Октябрь – время наведения порядка на участке. Также наступила пора подготавливать растения к зиме.

Так, хорошим днем для посадки озимого чеснока и лука станет 15 октября. 17-го – можно мульчировать ягодные кустарники. Также стоит вскопать землю на зиму – это существенно облегчит ваши задачи весной.

Лучшими днями для сохранения своих положительных сил и обретения гармонии с собой и внешним миром станут 15 и 19 октября.

Хотите поменять образ? Чтобы стрижка, завивка или окрашивание удались, записывайтесь в парикмахерскую на 15, 16 или 18 октября. В эти дни новый образ получится лучше всего!

По информации с сайта телеканала ОНТ.

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Октябрь – время наведения порядка на участке. Также наступила пора подготавливать растения к зиме. Так, хорошим днем для посадки озимого
 
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