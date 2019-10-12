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Как прошел концерт Макса Фадеева, который чуть не сорвался из-за инцидента в минской гостинице

13.10.2019 01:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В субботу c концертом в столицу приезжал продюсер, композитор и музыкант Макс Фадеев. Мероприятие прошло в «Минск-Арене», организаторы презентовали выступление как событие долгожданное, ведь Фадеев 25 лет назад оставил сольную карьеру из-за частичной потери слуха, а в прошлом году возобновил концертную деятельность. Фотокорреспондент TUT.BY посмотрел, как все прошло.


Макс Фадеев — известный продюсер, композитор и автор-исполнитель, режиссер и актер, без работы которого трудно представить современную российскую поп-музыку.


Поклонники Максима Фадеева знают, что в 38 лет он оставил сольную карьеру из-за частичной потери слуха. Он долго думал, как вернуться на сцену без ущерба своему здоровью, и к тому же, чтобы зрители остались довольны.


Поэтому для певца был изобретен специальный аппарат: на сцене Фадеев выступает с полностью заблокированным звуковым проходом — лишь может чувствовать вибрации. То есть, по собственным костям он ощущает предположительные звуки, также по ним ориентируется и поет, а световые индикаторы указывают темп песни.


Максим Фадеев многие годы пытался научиться, не слыша слышать и сегодня он может с полностью закрытыми ушами демонстрировать то, что происходит на концерте. Артист не может выходить из зоны на сцене, в которой сосредоточено все необходимое оборудование. К тому же, он не слышит эмоции зрителей, но, конечно, видит их.


Для своих сольных концертов Максим Фадеев подготовил эксклюзивную программу, в которую вошли известнее хиты, такие как «Танцы на стеклах», «Сестричка», «Беги по небу», «Мы вдвоем», а также новые треки.


Возвращение на сцену Фадеева как сольного исполнителя состоялось в ноябре 2018 года в московском Crocus City Hall. Через год Максим приехал в Минск.


Однако выступление артиста чуть не сорвалось за день до концерта. Все дело в том, что в пятизвездочном отеле Marriott, где поселился артист и его команда, произошла ситуация, которая грозила Фадееву полной потерей слуха — в гостинице активировали учебную противопожарную сирену.


В итоге Фадеев и его команда выселились из отеля и переехали жить в другую гостиницу. Кажется, со слухом артиста все осталось на прежнем уровне и инцидент в гостинице не помешал выступить перед минским зрителем.


К слову, райдер у Максима на минском концерте был очень простой. Артист пил черный чай с чабрецом и белый улун, ел орехи, ягоды и фрукты. И вообще не просил алкоголь.


Все концерты в Минске удобно собраны по этой ссылке.

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Теги: Минск
 
 
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В субботу c концертом в столицу приезжал продюсер, композитор и музыкант Макс Фадеев. Мероприятие прошло в «Минск-Арене», организаторы презентовали выступление...
 
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