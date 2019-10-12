|
В центре Гомеля BMW вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов, потом врезался в столб - погибли двое
Источник материала: Tut.by
Страшная авария центре Гомеля — автомобиль на огромной скорости вылетел на тротуар и врезался в столб возле ресторана «Бацькі» по улице Советской. Погибли два человека, еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами.
Трагедия произошла примерно в 11 часов вечера. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, по предварительной информации автомобиль BMW 740 двигался на большой скорости в сторону площади Ленина. В какой-то момент его водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на трех женщин-пешеходов, после чего въехал в столб.
В результате аварии погибли 21-летний водитель авто и 43-летняя женщина-пешеход. Пострадали 36-летняя и 49-летняя женщины, которых водитель сбил на тротуаре. Их госпитализировали с тяжелыми травмами.
В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ и МЧС. Устанавливается вся картина произошедшего.
Как
Очевидцы рассказывают, что авто от удара об столб буквально разорвало на части — обломки раскиданы по всему тротуару.
Улица перекрыта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страшная авария центре Гомеля - автомобиль вылетел в столб. Есть погибшие и пострадавшие.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)