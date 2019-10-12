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В Гомеле тоже автомобиль разбился о столб, да так, что его не узнать. Погибла девушка
13.10.2019 06:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
О ДТП сообщил телеграмм-канал NEXTA Lite. В Бресте сегодня вечером
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Последствия в Гомеле куда серьёзнее. Автомобиль буквально не узнать. А ведь это БМВ. Дополняет информацию издание
Со слов очевидцев, неуправляемое авто в заносе сбило девушку на тротуаре.
Тело случайной прохожей девушки лежит на плитке накрытым, пишут пользователи. Сообщается о двух погибших (вероятно, погиб и водитель). Столб от сильного удара просто разорвало. Обломки авто разбросаны по тротуару.
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