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Вкусняшки, детские игры, песни, пляски: как провели "Берасцейскi кiрмаш" в Бресте
13.10.2019 06:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ежегодная ярмарка "Берасцейскi кiрмаш" снова собрала на территории ясли-сада-начальной школы №6 Бреста множество гостей.
Детские игры, песни, пляски... и даже нарядный гусь (!) Чего здесь только не было! Голодным уж точно никто не ушел. Сладости, горячие напитки, колбасы, пироги, закатки. Всё домашнее, заботливо приготовленное родителями школьников, конечно же, не без их помощи. Каждый уголок пестрил всеми цветами осени. Смотрите сами...
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Ежегодная ярмарка "Берасцейскi кiрмаш" снова собрала на территории ясли-сада-начальной школы №6 Бреста множество гостей. Детские игры, песни, пляски... и даже...
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